Björk compose un score assisté par l’IA pour un hôtel de New York

Björk a créé une partition générative pour le boutique hôtel Manhattan Sister City. La partition s’intitule Kórsafan. Björk a déclaré dans un communiqué:

“Une structure architecturale au centre-ville de Manhattan m’a offert la main

dans un tango AI et j’ai accepté l’appel, je suis alerte avec curiosité

en attendant les résultats. je leur ai offert mes archives de choeur, écrites sur 17

années qui vont flotter à travers le flipper de l’intelligence artificielle

par la grille des migrations d’oiseaux, des nuages, des avions et de cette voluptueuse

chose appelée baromètre! Hudson Valley se trouve être l’un des plus

deltas trafiqués par les oiseaux sur la planète, je le sais de ma propre expérience

…. j’espère que vous apprécierez cela! chaleur björk ”

La partition de Björk utilise la technologie AI de Microsoft pour extraire une sélection d’extraits de ses arrangements choraux préférés de ses archives. La collaboration est née au printemps dernier lorsque l’artiste, le Hamrahlid Choir, et son directeur Thorgerdur Ingólfsdóttir, sont restés à Sister City pendant un mois pendant qu’ils répétaient et effectuaient une résidence d’un mois au Shed de Manhattan.

La nouvelle partition suit la musique générée par l’IA que Julianna Barwick a composée pour l’hôtel l’année dernière. En octobre 2019, le Museum of Modern Art de New York a utilisé une partition écrite par Arca en utilisant le moteur Bronze AI pour faire la bande originale de son hall.

Découvrez le podcast «In Sight Out» de Pitchfork avec Björk.

