Björn ‘Speed’ Strid de Soilwork commente la stratégie controversée du coronavirus en Suède

TRAVAUX DE SOL chanteur Björn “Speed” Strid a commenté la gestion controversée par la Suède du coronavirus. Contrairement à la plupart des pays développés, y compris la Norvège ou le Danemark, la Suède a laissé les écoles, les bars, les cafés et les restaurants ouverts au public. La distance sociale reste, pour l’essentiel, volontaire, à condition que le groupe en question compte moins de 50 personnes.

Les autorités suédoises ont fait valoir qu’un verrouillage obligatoire n’est pas durable, et leur décision de refuser les mesures de verrouillage des coronavirus peut avoir des conséquences – avec un nombre de décès neuf fois plus élevé qu’en Finlande, près de cinq fois plus élevé qu’en Norvège et plus de deux fois élevé comme au Danemark, selon les rapports. À ce jour, la Suède a signalé plus de 13 200 cas positifs de COVID-19, la maladie causée par le virus et 1 400 décès.

L’homme de 41 ans Strid, qui est né à Helsingborg mais qui vit à Stockholm depuis trois ans, a abordé la réponse peu orthodoxe de la Suède au coronavirus lors d’une nouvelle interview avec “The MetalSucks Quarantinecast”.

Parlant de la façon dont lui et ses compatriotes font face à la pandémie, Strid a déclaré (entendre l’audio ci-dessous): “Les choses sont un peu – je ne sais pas – déroutantes, je pense. Nous sommes l’un des rares pays qui ne sont toujours pas en quelque sorte bloqués. de merde [laughs] de nombreux pays en ce moment. Je peux comprendre pourquoi, mais je pense qu’il y a un plan. Je pense que les gens sont très confus – comme, y a-t-il toujours des symptômes? Bla bla bla. Puis-je le porter sans avoir de symptômes? Il n’y a donc pas vraiment de réponses claires, et je pense que cela rend les gens un peu nerveux, évidemment, et je peux le comprendre. C’est donc assez difficile à gérer.

“Nous sommes en quarantaine depuis environ trois semaines”, a-t-il poursuivi. “Ma copine est italienne – elle vient du nord de l’Italie. Ses parents sont enfermés et ils continuent Skype tous les jours et parler. La situation en Italie est encore plus effrayante – c’est un verrouillage complet.

“Je sais que la situation en Amérique est vraiment mauvaise en ce moment, et surtout à New York également”, a-t-il ajouté. “Vous ne savez pas trop comment y faire face. Je vais rester en quarantaine pour l’éternité? Ce n’est pas si mal à la fin. Comme on dit, pendant la Seconde Guerre mondiale, vos proches ont été appelés à la guerre. Tout ce que vous avez à faire est de vous asseoir sur le canapé et de regarder Netflix. Et c’est un peu vrai. Et ce n’est pas si mal. Je suis très reconnaissant. J’ai un jardin. Je peux me déplacer. Mais ensuite, nous avons des gens coincés dans des appartements sans balcon et des enfants et tout. Donc, c’est dur. “

A la question de savoir s’il est toujours conseillé aux Suédois de rester chez eux dans le cadre de la stratégie du pays de s’appuyer sur le sens des responsabilités des gens au lieu d’introduire de nouvelles lois, Strid a déclaré: “Tout le monde est invité à rester à la maison, et ne pas faire de voyages inutiles – des trucs comme ça. Mais je suis allé au centre-ville de Stockholm ce week-end, et tous les patios sont ouverts, et c’était plein à craquer. Et j’étais, comme , ‘Êtes-vous fou?’ Je ne pouvais pas le croire. C’est incroyable. Je ne comprends pas… C’est mauvais. Alors ça m’a rendu très triste de voir ça, et très en colère aussi. “

Le mois dernier, TRAVAUX DE SOL a publié une toute nouvelle chanson intitulée “Desperado”. C’était le deuxième opus du groupe “Fébrile” triologie.

TRAVAUX DE SOLonzième album studio, “Verkligheten”, a été publié en janvier 2019 via Explosion nucléaire.

Stridc’est L’ORCHESTRE DE NUIT projet parallèle a publié son dernier LP, “Aéromantique”, en février.



