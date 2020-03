Björn ‘Speed’ Strid On The Night Flight Orchestra: ‘C’est un groupe qui n’arrête jamais d’écrire’

Le magazine australien Heavy a récemment interviewé un chanteur Björn “Speed” Strid du supergroupe rock classique / progressif suédois L’ORCHESTRE DE NUIT. Vous pouvez écouter l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur le processus d’écriture de chansons pour le nouvel album studio du groupe, “Aéromantique”:

Björn: “Nous avons simplement continué. Je pense que je l’ai déjà mentionné – c’est une sorte de groupe qui n’arrête jamais d’écrire. Nous ne quittons jamais vraiment le studio et nous continuons d’avoir des sessions, que ce soit un long week-end, deux semaines ou dix jours. Je pense que nous avons enlevé le genre de drame à l’approche d’un nouvel album en continuant simplement. Nous ne faisons pas le genre de cycle d’album typique où nous faisons l’album puis toute la tournée et avons une pause pour une moitié de un an, puis commencer à approcher un nouvel album. De plus, nous ne réservons pas vraiment six semaines en studio pour terminer l’album en entier. Je pense que c’est une très bonne recette pour nous. C’est quelque chose que nous continuons à faire. ‘t know … L’album, chaque album est un peu différent de l’autre. Je pense que nous avons développé notre son encore plus. Il semble plus personnel, même si c’est assez clair d’où viennent nos influences. Nous avons a créé quelque chose de vraiment concentré sur cet album et vraiment intéressant. Il est extrêmement divers, mais tout est un peu connectés ensemble lorsque vous parcourez l’album. “

Sur L’ORCHESTRE DE NUITsortie d’enregistrement prolifique:

Björn: “Nous construisons un coffre-fort de chansons qui ne cesse de grandir. Nous aurions pu sortir un double album pour celui-ci, mais nous ne voulions pas trop pousser notre chance. Nous avons trouvé un album qui avait une très bonne et c’est ce dont il s’agit à la fin. Il y a peut-être des chansons qui n’apparaissent pas sur cet album qui pourraient apparaître le suivant. C’est ce que je veux dire lorsque nous construisons un coffre-fort. Nous pourrions les récupérer encore une fois et les dépoussiérer et les réorganiser. C’est une unité très créative. Je pense que c’est une chose en cours. “

Sur comment L’ORCHESTRE DE NUIT choisit quelles chansons feront un album et si c’est comme “choisir votre enfant préféré” pour eux:

Björn: “[Laughs] Ouais, pas mal. C’est extrêmement difficile. Nous sommes huit personnes dans le groupe – c’est très difficile. Ce que nous essayons vraiment de faire, c’est d’opter pour l’ambiance et de créer une sorte de flux sur un album. Cela ressemble beaucoup à un puzzle à la fin. Sans paraître trop prétentieux, c’est de cela qu’il s’agit finalement. Là encore, nous sortons également des singles. Je veux dire, nous avons également roulé avec le temps. L’album tel que nous le connaissons est quasiment mort. Il s’agit en quelque sorte uniquement des singles et des EP ces jours-ci et des services de streaming. Nous sortons également des singles car cela a tendance à devenir ennuyeux lorsque vous vous concentrez uniquement sur la sortie d’un album, puis vous effectuez votre cycle de tournée, puis c’est terminé et vous recommencez. Nous essayons également de briser des sortes de modèles. Nous avons sorti ‘Satellite’ en tant que single avant l’année dernière et aussi un petit court métrage, «Gouttes de pression cabine», ce qui était très inattendu, je suppose, et cela a rendu les gens confus parce qu’ils pensaient que c’était le premier single de l’album parce qu’il était sorti si près de l’album, mais c’était une unité complètement séparée. Je pense que c’est quelque chose que nous continuerons à faire, mais au final, l’album est aussi extrêmement important pour nous, qu’il doit avoir le bon flux. Sur cet album, on sent peut-être que les chansons sont plus connectées, même si elles sont peut-être plus diverses que jamais en même temps. “

Sur trouver le temps de faire L’ORCHESTRE DE NUIT lorsque ses membres sont impliqués dans d’autres bandes:

Björn: “Nous essayons maintenant de séparer les cycles de tournée et les cycles d’album parce que personne ne sera heureux si nous faisons tout en même temps. Moi et David [[Andersson, guitare]sont dans TRAVAUX DE SOL ainsi que. L’ORCHESTRE DE NUIT a tellement augmenté au cours des dernières années. Nous avons eu des discussions avec les autres gars TRAVAUX DE SOL et ils reconnaissent également que le groupe grandit. Je pense que c’est important pour moi et David être capable de faire deux choses, mais pas en même temps. Pour cette année, ça va être à peu près seulement L’ORCHESTRE DE NUIT. Il va y en avoir TRAVAUX DE SOL célibataires et spectacles ici et là, mais pas de visites complètes. C’est ce que nous allons faire – nous allons diviser les cycles d’album et les cycles de tournée. L’été dernier, nous avons fait trois festivals avec les deux groupes, le même jour, la même scène, avec une heure d’intervalle. C’était vraiment bizarre. Cela a bien fonctionné, mais nous voulons essayer d’éviter cela à l’avenir. “

“Aéromantique” a été libéré le 28 février via Explosion nucléaire. L’album a été enregistré au Nordic Sound Labs en utilisant le même kit de batterie qui a été utilisé lors des enregistrements de ABBAméga album de 1980 “Super Trouper”.



