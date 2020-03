Blabbermouth Blitz: obtenez 25% de réduction sur les billets pour certaines des meilleures visites des clubs de rock et de métal ce printemps

Il est temps de “Blabbermouth Blitz“promotion! En guise de remerciement exclusif pour nos lecteurs, nous offrons ce printemps 25% de réduction sur les tournées des clubs de rock et de métal les plus en vogue, y compris KILLSWITCH ENGAGE, SEPULTURA, À CE MOMENT, JINJER, APOCALYPSE DE DIEU et beaucoup plus.

Pour déverrouiller cette offre exclusive à durée limitée, utilisez le mot de passe “BLITZ” maintenant jusqu’au vendredi 6 mars à 22 h. ET sur la page de billetterie respective pour chaque visite participante. Suivez les liens ci-dessous pour trouver des spectacles près de chez vous et accédez à 25% de rabais sur les billets dès maintenant (sur certains spectacles, jusqu’à épuisement des stocks).

* Pour KILLSWITCH ENGAGE, visitez ici



* Pour À CE MOMENT, visitez ici



* Pour OVERKILL, visitez ici



* Pour DANSE GAVIN DANSE, visitez ici



* Pour CIRCA SURVIVE, visitez ici



* Pour PALAYE ROYALE, visitez ici



* Pour TESTAMENT, visitez ici



* Pour STARSET, visitez ici



* Pour SEPULTURA, visitez ici



* Pour HELLYEAH, visitez ici



* Pour APOCALYPSE DE DIEU, visitez ici



* Pour JINJER, visitez ici



* Pour DORMIR AVEC LES SIRÈNES et L’AFFLICTION DE L’AMITIÉ, visitez ici ou ici



* Pour LES BELLES ANNÉES, visitez ici



* Pour SILVERSTEIN, visitez ici

Remarque: L’offre ci-dessus est disponible sur certains Live Nation-séries produites uniquement.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).