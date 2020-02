Black Belt Eagle Scout annonce une tournée et partage une nouvelle vidéo: regarder

Black Belt Eagle Scout – le surnom musical de Katherine Paul – a annoncé une longue tournée en Amérique du Nord et en Europe. Il débutera plus tard ce mois-ci à Austin, au Texas, et s’arrêtera à Seattle, Brooklyn, Cincinnati, Berlin, Londres et plus encore avant de se terminer à Bruxelles le 30 mai. Paul a également partagé un nouveau clip pour son morceau «I Said I Je n’écrirais pas cette chanson »de Off At the Party With My Brown Friends de 2019. Découvrez le clip réalisé par Chantal Jung ci-dessous et faites défiler vers le bas pour l’itinéraire complet de Paul.

Le visuel animé de «J’ai dit que je n’écrirais pas cette chanson» a été réalisé pour sensibiliser le littoral de l’Alaska et ses liens avec les peuples et les animaux autochtones. «La vidéo présente des images du Nord qui montrent des aspects de la vie des Inuits, notamment la cueillette des chicoutées, des espèces animales apparentées et des paysages de l’Arctique», a déclaré Jung dans un communiqué de presse. «Les gens oublient souvent que nos moyens de subsistance sont extrêmement liés à l’environnement, y compris les animaux et les plantes qui vivent parmi nous. Cette vidéo est destinée à faire connaître la terre, les animaux et les personnes qui protègent la terre. »

Lisez l’interview Rising de Pitchfork «Le Black Belt Eagle Scout apporte des histoires autochtones queer au rock indépendant».

.