«Black Cadillac» intime de Rosanne Cash

Lorsque Rosanne Cash a commencé à écrire des chansons pour l’album qui est devenu Black Cadillac, elle était prête à ouvrir son cœur. Ou du moins, lorsque ce processus a commencé, au moment où elle publiait les élégantes Rules Of Travel au printemps 2003, elle voulait mettre sur papier certaines de ses pensées profondes et sombres de cette période.

Sa belle-mère, June Carter Cash, venait de décéder, et son père, Johnny, a survécu à juin de seulement quatre mois. Une nouvelle tristesse suivra lorsque sa mère, Vivian Liberto Cash Distin, décédera en 2005. Mais, à une époque de tragédie personnelle, sortira l’un des albums les plus acclamés de la carrière de Rosanne Cash.

Écoutez Black Cadillac en ce moment.

Cash a commencé à enregistrer les nouvelles chansons à la fin de 2004, et lorsque Black Cadillac a émergé comme son deuxième album de Capitol – et le 11e au total – le 23 janvier 2006, la mélancolie mesurée dans laquelle elle a peu d’égaux était évidente. Il a poussé le magazine Mojo à le décrire comme “un requiem taché de larmes, mais de bon goût”, et Uncut comme “le disque le plus intense de la carrière de Cash”.

Comme avant et depuis, l’influence de son père était indubitable, en particulier sur la piste du titre saisissante – nommée d’après la voiture qu’il conduisait – où sa propre voix est entendue, implorant de manière obsédante «Rosanne, allez». Plus tard dans la chanson, il y a un ingénieux écho tordu de la mélodie de son «Ring Of Fire». Ailleurs, sur le plus optimiste «Les rêves ne sont pas ma maison», Cash se dit presque de se retirer de sa triste rêverie.

«Les sons du Tennessee me manquent», chante Cash dans «House On The Lake», avec un accent douloureux sur la vieille maison familiale Cash dans laquelle elle a grandi, dans la ville de Henderson. «Mais j’entends sa voix se refermer dans mon oreille / je la vois sourire et onduler», écrit-elle à propos de ses parents. “Je cligne des yeux et pendant que mes yeux sont fermés / Ils sont tous les deux partis.”

De tels exemples parcourent la rivière à travers l’album, produit par le chevronné Bill Bottrell et l’écrivain-guitariste John Leventhal, qui était devenu le mari de Rosanne en 1995 et reste son partenaire et collaborateur. La paire a co-écrit quatre chansons sur Black Cadillac, Cash prenant des crédits solo sur le reste; les autres invités comprenaient le batteur Charley Drayton et les Heartbreakers»Benmont Tench.

Black Cadillac est devenu le premier album de Cash à atteindre la moitié supérieure du Billboard 200 depuis 1982, culminant au 78e rang et atteignant le 18e rang du classement des pays. Il a été nominé pour un Grammy Award du meilleur album folk contemporain.

“Aussi personnel que l’album soit”, a écrit Billboard, “il y a une qualité universelle dans l’écriture de chansons de Cash qui incitera les auditeurs à embrasser les sentiments intimes ici comme les leurs.”

La Cadillac noire peut être achetée ici.