Black Eyed Peas, Razorlight et plus ajoutés au festival de l’île de Wight

Le festival de l’île de Wight, qui aura lieu le week-end du 11 juin, continue d’étendre son Programmation 2020, promouvant une collection de talents musicalement diversifiée qui captivera sûrement une génération croisée de publics. La gamme originale de trois hommes des Black Eyed Peas, Razorlight et You Me At Six vient d’être annoncée, ainsi que All Saints, Natasha Bedingfield et l’artiste néo-soul montante, Joy Crookes.

Deux têtes d’affiche feront leurs débuts au festival: le chanteur-compositeur Lewis Capaldi, qui connaît le succès de ses deux Brit Award gagne (Meilleur nouvel artiste et chanson de l’année pour son hit “Someone You Loved”), ainsi que Lionel Richie, icône musicale (et juge d’American Idol).

Richie a déclaré dans un communiqué: «Je suis ravi de jouer au Festival de l’île de Wight l’été prochain. C’est la première fois que je joue au festival et je ne vois pas de meilleure façon de commencer l’été! C’est un festival chargé d’histoire de la musique – Jimi Hendrix, Bob Dylan, The Rolling Stones ont tous titré et je suis honoré de rejoindre la liste estimée! Rendez-vous tous là-bas. “

Les têtes d’affiche comprennent également les légendes de la pop Duran Duran, qui feront leur apparition exclusive au festival, les pionniers de l’électronica, les Chemical Brothers, et Snow Patrol, qui a récemment publié Reworked, une collection de leurs plus grands succès des 25 dernières années, repensée par le groupe à l’heure actuelle. -jour, plus trois nouvelles chansons. Dido, Primal Scream, Kaiser Chiefs et Supergrass, ainsi que l’acte hommage à Jimi Hendrix, Are You Experienced?, Maxïmo Park et Lightning Seeds sont également confirmés pour la programmation de trois jours.

En tant que l’un des premiers événements de son genre, le sanctifié de l’Ile de White Festival a commencé en 1968 dans le cadre du mouvement de contre-culture. Bien que cette itération du festival n’ait duré que trois ans, il a attiré des artistes comme John Lennon et Yoko Ono, The Who, Bob Dylan, le groupe et Miles Davis. Relancé en 2002, le festival annuel sur l’île britannique a depuis accueilli des artistes tels qu’Amy Winehouse, R.E.M., Kings of Leon, Muse et Fleetwood Mac.

Les billets pour le week-end pour le festival commencent à 185 £.

Visitez le site officiel du festival pour la liste complète et les détails des billets.