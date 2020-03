Black Moth Bare Body And Soul sur leur troisième album

Leurs deux premiers albums, The Killing Jar de 2012 et Condemned To Hope de 2014, suggéraient que Black Moth était à surveiller, mais leur troisième album, Anatomical Venus, sorti le 2 mars 2018, les rockers de Leeds mixtes sortent de leur cocon comme prétendants de bonne foi.

L’approche éclectique du groupe envers leur métier a confondu les fans et les critiques dans le passé, avec une critique de Condemned To Hope surnommant avec confusion Black Moth “Premier garage-sleaze de Leeds, métallurgistes de boue de doom-grunge”. Pourtant, alors que le quintette du Yorkshire n’a jamais caché ses goûts catholiques, il les a distillés avec habileté pour créer quelque chose de divers, puissant et entièrement propre sur Anatomical Venus.

Écoutez Anatomical Venus sur Apple Music et Spotify.

Produit par Andy Hawkins (Les damnés, Maxïmo Park) et mixé par Russ Russell (Napalm Death, The Wildhearts), Anatomical Venus tire son titre du livre du même nom de Joanna Ebenstein. Elle concerne l’utilisation de modèles anatomiques en cire qui, au XVIIIe siècle, ont été conçus pour remplacer de vrais cadavres afin que les étudiants en médecine apprennent les minuties de l’anatomie humaine. Un sujet macabre, peut-être, mais qui a résonné avec la chanteuse de Black Moth Harriet Hyde et sa co-parolière Jessika Green.

«La Vénus anatomique m’a beaucoup parlé», explique Hyde. «Elle incarne le regard masculin, une histoire d’hommes disséquant des femmes pour tenter de la comprendre, révéler sa magie, éteindre sa flamme indisciplinée… tout en ayant toujours besoin qu’elle soit belle et esthétiquement agréable à leur goût. Ces modèles ne sont pas simplement des modèles médicaux pratiques pour l’éducation… il y a un air de défi dans leurs yeux comme pour dire: «Continuez à chercher si vous voulez, je vous mets au défi.» »

Le heavy rock a donné naissance à des stars féminines emblématiques, dont Joan Jett, Girlschool, Lizzy Hale de Halestorm et Évanescenceest Amy Lee, mais en tant que genre, il sous-représente toujours largement les femmes, ce que Harriet Hyde reconnaît quand elle dit: «Je pense que maintenant, plus que jamais, il est vital pour les femmes de posséder et d’honorer leur pleine expérience, sans entraves et sans fardeau. par les attentes patriarcales. “

Hyde est indéniablement la sienne sur Anatomical Venus, avec sa livraison mélodique, mais imposante, portant des échos de PJ Harvey sur le sensuel «Moonbow» et l’obsessionnel «A Lover’s Hate». La nouvelle guitariste Federica Gialanze montre également sa polyvalence, en parfaite harmonie avec son compagnon porteur de hache Jim Swainston alors que la paire brodera des titres tels que “ A Thousand Arrows ”, “ Sisters Of The Stone ” et la pièce maîtresse de l’album de six minutes, “ Severed Grace ”. , avec tout de doomy, Sabbat noir-des riffs aux filigranes plangents et des pistes à double piste évoquant Thin Lizzy à leur apogée.

Mais surtout, pour un groupe qui se délecte de la lourdeur du riff, Black Moth comprend également l’attrait universel des crochets infectieux. Alors que Anatomical Venus défile la virtuosité du groupe sur “ Istra ” et libère leurs réserves brutales de pouvoir sur le derby de démolition de “ Pig Man ”, c’est aussi en termes de prénoms avec accessibilité, notamment sur les tubes potentiels “ Moonbow ”, le coruscating ‘Screen Queen’ et l’atmosphère ‘Tourmaline’.

Anatomical Venus est donc tout sauf un troisième album «difficile». Un disque qui respecte le passé, mais qui pétille d’énergie contemporaine, il est assez grisant, viscéral et transcendant pour se connecter à un public beaucoup plus large.

Vénus anatomique peut être achetée ici.