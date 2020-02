Black Opium annonce une fille et une chanson expliquées – La publicité d’Yves Saint Laurent 2020 est un succès! – HITC

Yves Saint Laurent a dévoilé une nouvelle version de son annonce Black Opium juste à temps pour la Saint-Valentin.

La création d’une annonce mémorable est presque considérée comme une forme d’art et a vu beaucoup d’esprit créatif imaginer une nouvelle idée pour amener un spectateur à acheter le produit en exposition.

Cependant, l’une des méthodes les plus simples, bien que coûteuses, pour créer une annonce mémorable est d’inclure un visage célèbre ou une chanson populaire.

En conséquence, la plupart des publicités à gros budget feront exactement cela et feront venir un acteur hollywoodien et colleront une chanson célèbre en arrière-plan, c’est une recette pour réussir.

Une annonce qui utilise ces deux méthodes est l’annonce Black Opium d’Yves Saint Laurent.

Qui est la fille dans l’annonce Black Opium?

L’annonce présente de nombreux clichés de paysage urbain époustouflants et suit un modèle magnifique autour de la ville éclairée au néon.

Ce modèle n’est autre que l’actrice hollywoodienne Zoë Kravitz qui est surtout connue pour ses rôles dans Mad Mad: Fury Road, X-Men: First Class, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, Big Little Lies et Spider-Man: Into the Spider-Verse où elle a exprimé Mary Jane.

Quelle est la chanson dans l’annonce Black Opium?

Beaucoup peut être dit pour la chanson utilisée dans une publicité, car une mélodie accrocheuse restera coincée dans votre tête et vous finirez par penser à un certain produit à chaque fois que vous entendrez à nouveau cette chanson.

Dans le cas de l’annonce Black Opium, la chanson utilisée est The Hills de l’artiste canadien The Weeknd.

Sur YouTube, le clip de la chanson a été visionné plus de 1,4 milliard de fois, donc Yves Saint Lauren a certainement bien choisi pour choisir une chanson populaire.

Une cure de jouvence pour 2020

Le 12 février 2020, une nouvelle version sur le thème néon de la publicité Black Opium a été publiée juste à temps pour la Saint-Valentin.

Zoë Kravitz se pavane encore une fois dans l’annonce au son du Weeknd, mais cette fois, les niveaux de néon dans la ville nocturne ont été augmentés jusqu’à 11.

