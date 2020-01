Black Sabbath annonce les sessions d’écoute de l’album du 50e anniversaire de Black Sabbath «In The Dark»

Des cloches métalliques tonnantes sont sur le point de sonner BMG et Lecture Pitchblack préparez-vous à lancer les célébrations du 50e anniversaire du groupe qui a inventé le heavy metal.

1970: quatre gars de Birmingham, Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Bill Ward et Geezer Butler sort son premier album éponyme et crée à lui seul ce qui deviendra à jamais connu sous le nom de “heavy metal” – un moment singulier marquant un changement de paradigme dans le monde du rock. Le terme est entré dans le vocabulaire populaire pour décrire la ramification plus dense et plus tonitruante de la roche sur laquelle SABBAT NOIR présider encore majestueusement.

Cela fait maintenant 50 ans, plus de 70 millions de disques vendus dans le monde et avec un héritage musical incroyable, le groupe, avec BMG et Lecture Pitchblack confirmer deux sessions d’écoute d’album commémorant le 50e anniversaire de leur premier album éponyme, “Black Sabbath”, qui se tiendra “dans l’obscurité” le 11 février. Les séances auront lieu au numéro 10 dans le quartier londonien de Hackney à partir de 7h30 et 8h30 et l’album sera lu en audio haute définition MQA .

Lecture de pitch est une série de sessions d’écoute où les fans de musique peuvent écouter les sorties d’albums à venir et les LP classiques comme jamais auparavant dans les cinémas et autres espaces intimes. Non seulement cela, ils améliorent l’expérience d’écoute de la musique en la mettant complètement en scène dans l’obscurité – offrant l’expérience sonore la plus immersive, détaillée et viscérale possible. SABBAT les fans ont maintenant la possibilité de se plonger pleinement dans le premier album, “Black Sabbath”, dans une expérience sensorielle unique.

Veuillez noter: ceci n’est qu’une lecture – le groupe ne sera PAS présent.

