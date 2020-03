Black Sabbath Keyboardist Adam Wakeman’s Jazz Sabbath: Écoutez la chanson «Changes»

La chanson “Changements” de JAZZ SABBATHLe premier album éponyme à venir peut être diffusé ci-dessous. Dû le 10 avril, le dic sortira sur vinyle, CD, cassette et toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. L’histoire du groupe en surprendra beaucoup, car les sept chansons de cet album, censément enregistrées en 1969, n’ont été entendues par personne depuis 50 ans, mais elles sont connues de millions de personnes.

Avant l’album, un JAZZ SABBATH le documentaire a été publié en ligne. Dans ce chef d’orchestre documentaire Milton Keanes – mieux connu comme Adam Wakeman, clavier et guitariste de longue date pour SABBAT NOIR et Ozzy Osbourne – est interviewé par un acteur de renom Robert Powell, discutant de la montée et de la chute du trio de jazz et du “vol flagrant” de leurs chansons. Robert interroge également une liste de personnes – y compris des membres de SABBAT NOIR, OZZY OSBOURNE, MOTÖRHEAD, FOI PLUS, OUI, RAMONES – rappelant leurs souvenirs de voir le groupe ou d’entendre les cassettes de bootleg il y a 40-50 ans.

Une déclaration publiée par le label du groupe se lit comme suit: “Formé en 1968, JAZZ SABBATH étaient considérés par beaucoup comme à l’avant-garde du nouveau mouvement jazz qui venait de l’Angleterre à l’époque. Le premier album très attendu, dont la sortie est prévue le vendredi 13 février 1970, était destiné à ne jamais sortir. Jusqu’à maintenant.

“L’album a été annulé lorsque la nouvelle du membre fondateur et pianiste a éclaté Milton Keanes a été hospitalisé avec une crise cardiaque massive qui l’a laissé se battre pour sa vie. La maison de disques a pris la décision de suspendre l’album et d’annuler la sortie prévue par compassion et par l’incertitude financière de la sortie d’un premier album d’un groupe sans son leader musical.

“Quand Milton a finalement été libéré de l’hôpital en septembre 1970, il a découvert qu’un groupe de Birmingham, commodément appelé ‘SABBAT NOIR‘, avait depuis sorti deux albums contenant des versions métal de ce qu’il prétend être ses chansons.

“Milton essayé de contacter son label, Dossiers de sommiers rouillés, seulement pour découvrir qu’il n’existait plus et que le propriétaire du label était en prison. Tous rappelés JAZZ SABBATH des albums avaient été détruits lors de l’incendie de l’entrepôt en juin 1970; qui s’est avéré être un cas de fraude à l’assurance de la part du propriétaire de l’étiquette, ne laissant que quelques bandes JAZZ SABBATHperformances live de 1968 à 1969 comme preuve d ‘existence.

“Les maîtres de l’album auraient été perdus dans l’incendie, mais ils étaient en fait mal placés et ont accumulé de la poussière dans les voûtes du sous-sol du studio d’enregistrement pendant de nombreuses années, destinés à ne jamais voir la lumière du jour.”

“À la fin de 2019, près de 50 ans plus tard, l’homme qui a acheté le bâtiment où se trouvait le studio d’enregistrement (afin de le transformer en une animalerie végétalienne) a trouvé les bandes d’enregistrement principales, qui contenaient les maîtres originaux de l’enregistrement de 1969. sessions et les diapositives contenant la couverture de l’album d’origine.

“Ces bandes ont maintenant été remixées et seront enfin entendues. L’album prouvera que le groupe de heavy metal adoré par des millions de personnes dans le monde n’est en fait rien de plus que des charlatans musicaux, volant la musique d’un génie alité et hospitalisé.”

“Sabbat Jazz” liste des pistes:

01. Les fées portent des bottes



02. Femme malfaisante



03. Salade de rat



04. Homme de fer



05. Hand Of Doom



06. Changements



07. Les enfants de la tombe



