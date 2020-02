Black Swan Feat. Jeff Pilson, Robin Mcauley, Reb Beach et Matt Starr: Vidéo “Make It There”

Chanteur Robin McAuley (GROUPE MCAULEY SCHENKER), guitariste Plage de Reb (WINGER, SERPENT BLANC), bassiste Jeff Pilson (ÉTRANGER, LA MACHINE FINALE, ex-DOKKEN) et batteur Matt Starr (ACE FREHLEY, MONSIEUR. GROS) ont uni leurs forces CYGNE NOIR, un nouveau projet de groupe signé pour Frontiers Music Srl. Leur premier album, “Secouer le monde”, est un délicieux délassement de hard rock puissant qui n’est pas simplement la somme de ses parties, mais une machine rock and roll puissante. Il est sorti le 14 février sur CD, LP et formats numériques.

Le clip officiel du troisième single de “Secouer le monde”, une piste appelée “Make It There”, peut être vu ci-dessous. Le clip a de nouveau été réalisé par Èric Boadella.

La genèse de CYGNE NOIR a été déclenchée par une conversation entre Pilson et Frontières président et chef de A&R, Serafino Perugino, qui voulait un projet qui non seulement mettrait en valeur McAuleyIl a des prouesses vocales, mais possède une épine dorsale musicale puissante pour tenir le gratte-ciel derrière lui. Ainsi, les graines initiales ont été plantées et Pilson couru avec à partir de là. “Secouer le monde” a été suivi à Pilson‘s home studio à Los Angeles et est une vitrine des talents musicaux des joueurs instrumentaux du groupe ainsi que McAuleyest la voix puissante. Les quatre membres ont CYGNE NOIR décoller en échangeant des idées d’avant en arrière puis en rassemblant toutes les chansons. Le résultat final est quelque chose de frais, très lourd, mais toujours intensément mélodique et ce n’est certainement pas DOKKEN, ni WINGER, ni MSG, ou une combinaison de ceux-ci, mais son propre animal unique. Par exemple, une des chansons a été écrite par Pilson juste après avoir vu le REINE film “Rhapsodie bohémienne”. “Je suis rentré à la maison et je me suis assis au piano à queue et j’ai écrit à peu près exactement le refrain que nous avons, venant tout droit [from] le film. C’est un peu REINE-comme.”

Continue Pilson“C’est de la musique incroyable et incroyable. Attendez que vous entendiez tout le monde jouer et chanter. C’est au-delà – bien au-delà.”

Ajouts McAuley, “C’est vraiment excitant pour moi de lire: CYGNE NOIR annonce la sortie de ‘Secouer le monde’, la première offre du groupe sur le Frontières étiquette.’ J’ai su Jeff depuis une trentaine d’années et nous avons une histoire de jouer ensemble sur MSG ‘Unplugged’, en plus d’être de grands amis, musicalement et socialement. Quand il m’a demandé de le faire et de collaborer avec Reb, Je n’ai pas eu à réfléchir trop longtemps avec ma réponse. Au départ, il n’allait pas jouer de la basse là-dessus, mais Reb et moi-même avons vite changé d’avis, lol !!! Apportant Mat dans le mélange a été une excellente décision. Son énergie et son style puissants sont indéniables sur cet album. Dans l’ensemble, c’est un mélange très puissant de styles et d’écriture. Reb est vraiment un guitariste et compositeur étonnant. Jeff capturé ma voix comme j’aime le son. Probablement le meilleur son vocal que j’ai eu … jamais !!!! Une telle expérience de studio géniale et créative pour moi. C’est de la musique puissante, sur un album plein de super chansons. Si vous aimez les mélodies fortes et les GRANDS chœurs, CYGNE NOIR ne décevra pas !! Il est temps… “SECOUEZ LE MONDE” !!! “

Plage dit: “Quand Jeff m’a approché pour le faire, j’étais tellement excité parce que j’adorais écrire «Effacer l’ardoise» avec lui pour DOKKEN. J’ai aussi joué dans le groupe avec Jeff pendant quatre ans, et nous avons si bien travaillé ensemble, écrivant et vivant aussi. Il est aussi bon que possible en ce qui concerne un musicien de rock, un grand auteur-compositeur et une joie absolue de travailler avec. Je suis rentré avec des riffs, Jeff les a arrangés en une chanson en ajoutant ses propres parties, puis Robin a écrit les paroles et les a fait sortir du parc avec le chant. Je suis assez particulier au sujet des chanteurs, et RobinLa voix est si claquante que je ne voudrais personne d’autre. Mat est venu avec son énorme son de batterie, et nous avions un super groupe qui sonne. Des trucs très excitants !! “

“Secouer le monde” liste des pistes:

01. Secouer le monde



02. Grand désastre



03. Johnny Came Marching



04. Immortal Souls



05. Faites-le là



06. Elle est à nous



07. Le rocher qui s’est éloigné



08. Long chemin vers nulle part



09. Endroit sacré



dix. Sauf si nous changeons



11. Divisé / Uni



