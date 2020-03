Blake Mills annonce un nouvel album Mutable Set et partage une nouvelle chanson: Listen

Blake Mills a un nouvel album en route, et il a partagé une nouvelle chanson intitulée “Vanishing Twin” avec son clip. Mills a co-écrit «Vanishing Twin» avec Cass McCombs. Découvrez la vidéo, réalisée par Justin Daashuur Hopkins, ci-dessous.

Mutable Set sortira le 8 mai sous le label Mills’s New Deal. Il suit l’album instrumental de Mills en 2018, Look. “Ce disque traite de la conscience de deux choses – les personnes et les expériences de la vie qui sont précieuses, et tout ce qui attend dans les douves que quelque chose tombe”, a déclaré Blake Mills dans un communiqué. “J’ai vu l’expression” ensemble mutable “utilisée pour décrire les décors de théâtre et les accessoires de décor, des choses comme ça. Et «muet» pourrait être l’un des meilleurs termes musicaux jamais inventés. Donc, «Mutable Set» est un terme qui traite de tout ce qui pourrait changer ou être perdu tous ensemble. »

Les crédits de Blake Mills en tant que musicien de session et producteur sont nombreux. Il a travaillé sur No Shape de Perfume Genius, les techniques traditionnelles de Stephen Malkmus, Titanic Rising de Weyes Blood, Darkness and Light de John Legend, et plus encore.

Revisitez «Bienvenue dans le monde étrange du son de Blake Mills» sur le terrain.

Ensemble mutable:

01 Jamais pour toujours

02 mai plus tard

03 Mange ma poussière

04 L’argent est le seul vrai Dieu

05 L’été partout

06 Vanishing Twin

07 Mon cher

08 Malaise

09 Boîte miroir

10 Fenêtre face à une fenêtre

11 Hors réseau

