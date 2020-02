«Blanc sur blonde»: le Texas s’amuse davantage

La sortie en 2017 de Jump On Board, le neuvième album studio du Texas, a poursuivi les aventures de longue date du groupe pop-rock écossais. L’un des plus mémorables s’est produit le 15 février 1997, quand ils sont allés au sommet du palmarès des albums britanniques pour la première fois, avec White On Blonde.

Écoutez White On Blonde en ce moment.

Cela avait été un long chemin vers le sommet pour le groupe dirigé par Sharleen Spiteri, venant près de huit ans depuis leur première apparition au Royaume-Uni avec Southside, en 1989. Ce fut également un retour spectaculaire en termes commerciaux. Ce premier album, qui a atteint le numéro 3, contenait le single à succès «I Don’t Want A Lover», mais dix singles suivants ont tous atteint un sommet en dessous du top dix, tout comme les albums Mothers Heaven et Ricks Road. Les enjeux étaient donc élevés pour White On Blonde et Texas livrés – à hauteur de six fois platine.

L’album a connu un démarrage rapide au début de la nouvelle année de 1997, lorsque ‘Say What You Want’ est devenu un smash n ° 3, toujours le plus gros de la carrière du groupe. Cela a créé l’élan nécessaire pour que l’album s’écrase dans le classement au n ° 1, où il a passé une semaine, revenant au sommet pour une autre semaine en août, date à laquelle il avait encore deux succès parmi les dix premiers, dans “ Halo ” et “Black Eyed Boy”.

Ils étaient loin d’être terminés à ce moment-là, car l’album était certifié pour les livraisons au Royaume-Uni à lui seul de 1,8 million d’exemplaires (il était également platine en France et en Suisse) et se terminait par un décompte de cinq top dix singles. ‘Put Your Arms Around Me’ et ‘Insane’ ont tous deux fait cette note, ce dernier accompagné d’un remix du hit initial, désormais renommé ‘Say What You Want (All Day Every Day).’

«C’est notre heure maintenant», a déclaré fièrement Spiteri au magazine Q à l’été 1997. «Lorsque notre premier album,« Southside », est sorti, la maison de disques a déclaré:« C’est la fille, plâtrons son visage partout. »Je n’étais pas pas prêt. Maintenant, ce n’est pas leur décision, et je suis prêt. Nous savions tous que nous ne pouvions pas simplement aller au studio et dire «c’est reparti». Je n’ai jamais abandonné, car je savais que nous pouvions faire un excellent record. »

White On Blonde peut être acheté ici.

Suivez la liste de lecture Texas Best Of d’uDiscover.