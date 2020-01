Blaze Bayley sortira un nouvel album studio en mars 2021

Chanteur de heavy metal britannique Blaze Bayley, qui a fait face IRON MAIDEN il y a plus de 20 ans, sortira un nouvel album studio en mars 2021. Flamber et guitariste Chris Appleton ont déjà rassemblé de nouveaux documents et les premiers rapports du chanteur sont que les résultats jusqu’à présent sont “très excitants”.

En avril, Flamber publiera “Vivre en tchèque”, un album live et un DVD enregistrés l’automne dernier au Melodka à Brno, en République tchèque. Le thème de la tournée fait suite à Flamber‘s “Enchevêtrement infini” la trilogie d’albums et la setlist comportaient en particulier certaines des chansons les plus épiques de la trilogie qui n’avaient pas été auparavant incluses dans les setlists de concerts. L’ensemble contient également une sélection de chansons de ses albums avec IRON MAIDEN au cours des années 1990.

En septembre, Flamber prévoit de rééditer son album de 2002 “Dixième dimension” avec un nouvel emballage et des illustrations améliorées. Il y aura également une version vinyle pour la première fois. Pour aller avec cette réédition, Flamber entreprendra une tournée européenne en septembre-novembre, avec un “Dixième dimension” setlist.

Bayley devant IRON MAIDEN de 1994 à 1999. Les deux JEUNE FILLE albums sur lesquels il est apparu, “Le facteur X” et “Virtual XI”, se sont vendus beaucoup moins que les versions précédentes du groupe et étaient leurs titres les plus bas dans le pays d’origine du groupe depuis 1981 “Tueurs”.

Depuis son départ IRON MAIDEN en 1999, Bayley a sorti un certain nombre d’albums, dont trois sous le surnom FLAMBER et six sous son propre nom. Il est également apparu sur 2012 “Wolfsbane sauve le monde”, le premier album de nouveaux morceaux de WOLFSBANE depuis l’effort éponyme du groupe en 1994.



Voir ce post sur Instagram

Bienvenue 2020! Après avoir dit au revoir à une autre année et en vous remerciant pour tout le merveilleux soutien, nous saisissons également cette occasion pour vous souhaiter la bienvenue à 2020. Premièrement, nous vous souhaitons une nouvelle année très heureuse et saine, et prenons ensuite un moment pour vous parler de notre plans pour cette année et un peu plus loin. Live in Czech Comme vous le savez, en avril, nous sortons «Live in Czech» qui est la dernière pièce de la trilogie «Infinite Entanglement», avec la setlist jouée sur le «Tour of the Eagle Spirit», y compris certaines des pistes les plus épiques comme «Eagle Spirit» et «Ensemble, nous pouvons déplacer le soleil». Merci beaucoup à tous ceux qui ont déjà précommandé «Live in Czech». Nouvel album studio full metal Outre notre tournée au Brésil ce mois-ci, le Burr Fest en mars et les festivals d’été, nous nous concentrerons sur l’écriture de chansons pour un tout nouvel album full metal dont la sortie est prévue en mars 2021. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, Blaze et Chris a déjà commencé et les premiers rapports de Blaze sont que les résultats jusqu’à présent sont très excitants. Dixième dimension Alors, que se passe-t-il à la fin de 2020? Nous sommes ravis de dire qu’en septembre, nous prévoyons de rééditer l’album ‘Tenth Dimension’ qui sera réemballé avec des illustrations améliorées et nous publierons également pour la première fois une version vinyle. À bien des égards, cet album est une préquelle de la trilogie et il est donc intéressant de l’explorer plus en profondeur. Pour accompagner cette réédition, nous allons bientôt annoncer une tournée européenne pour septembre-octobre et une tournée britannique pour novembre, toutes deux avec une setlist «Tenth Dimension». Donc, cela vous donne une idée claire de la direction que nous prenons avec nos plans pour 2020-2021 … Avril 2020: CD et DVD “Live in Czech” Septembre 2020: Réédition du CD “Tenth Dimension” et LP vinyle Mars 2021: nouvel album studio full metal Merci encore d’avoir rendu tout cela possible. Nous vous apporterons plus de nouvelles dès que possible. #blazebayley #britishmetal @iron maiden #wolfsbane #liveinczech #tenthdimension #newalbum

Un message partagé par Blaze Bayley (@blazebayley) le 13 janvier 2020 à 7h16 PST

