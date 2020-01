Blind Guardian va commencer la pré-production sur un nouvel album ce mois-ci

Frontman Hansi Kürsch de vétérans allemands du power metal GARDIEN AVEUGLE a révélé à Loud TV en France que son groupe s’apprêtait à entrer en studio pour enregistrer son prochain album. “Les autres gars ont utilisé le temps où je travaillais[[GARDIEN AVEUGLEalbum tout orchestral récemment sorti] «L’héritage des terres sombres» et m’a fourni du matériel, sur lequel j’ai déjà trouvé des idées vocales “, a-t-il déclaré (voir la vidéo ci-dessous).” Nous sommes donc prêts à entrer en studio. Nous commençons la pré-production fin janvier, et la vraie production de l’album commencera vers avril. Et ce que nous avons en tête, c’est de mixer en novembre. Donc, je suppose que cet album sortira dans la première moitié de 2021. Et après cela, il est très évident que nous allons reprendre la route. “

“Orchestre du crépuscule: l’héritage des terres sombres” a été libéré en novembre via Explosion nucléaire. Pour créer le concept, guitariste principal André Olbrich et Kürsch a travaillé aux côtés d’un auteur à succès allemand Markus Heitz, dont le dernier roman, “Die Dunklen Lande”, est sorti en mars 2019. Le livre se déroule en 1629 et contient la préquelle de “L’héritage des terres sombres”.

GARDIEN AVEUGLEdernier album studio “régulier”, “Au-delà du miroir rouge”, est sorti en 2015. C’était le premier LP du groupe depuis 2010 “Au bord du temps”, marquant l’écart le plus long entre deux albums studio GARDIEN AVEUGLEla carrière de. C’était aussi le premier album du groupe sans bassiste Oliver Holzwarth depuis 1995 “Imaginations de l’autre côté”. Holzwarth a depuis été remplacé par Barend Courbois.



