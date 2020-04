Blink-182 recherche des fans pour apparaître dans sa prochaine vidéo

Ces jours de quarantaine ont certainement fait ressortir votre côté le plus créatif. L’ennui bien canalisé peut être un outil de luxe lorsqu’il s’agit de voir comment passer le temps. Mais si vous ne savez pas quoi faire maintenant, ne vous inquiétez pas. Blink-182 est venu vous confier une nouvelle tâche. Le groupe pop punk vient de lancer un appel à l’aide à tous ses fans pour monter le nouveau clip de «Happy Days».

Blink-182 a émis l’appel via tous ses canaux de médias sociaux, en créant un lien vers un formulaire Google qui fournit plus de détails sur le projet. “Êtes-vous pris au piège à la maison?” il est lu sur le formulaire. «C’est un moment sans précédent qui fait que tout le monde souhaite passer des jours heureux, nous avons donc eu une idée. Faisons un clip pour montrer comment vous passez votre temps à vous distancier de la société ».

Le groupe composé de Mark Hoppus, Travis Barker et Matt Skiba veut voir tout ce que vous faites ces jours-ci pour vous occuper quoi qu’il en soit. Dans l’un d’eux et même votre idée est tournée. «Montrez-nous ce que vous faites: chanter, cuisiner, vous laver les mains excessivement, essayer des danses étranges sur TikTok, nous voulons tout voir! Soumettez vos clips vidéo et nous utiliserons nos favoris pour faire une vidéo pour «Happy Days» ».

Tu veux être dans le clip Happy Days?

“Happy Days” est l’une des nouvelles chansons de Blink-182 qui fait partie de leur dernier album Nine de septembre de l’année dernière. Un album qui présente un Blink renouvelé, avec un son qui ne cesse de se sentir propre mais en même temps nouveau grâce à l’incorporation de Skiba. Un son qui est influencé par d’autres genres mais qui ne néglige pas le punk.

Blink-182 est toujours prévu de visiter notre pays au nouveau festival impérial le 16 mai avec Two Door Cinema Club et Nick Murphy. Le festival aura lieu au Parque Morelos à Tijuana. Cela à moins que le coronavirus continue de faire son travail et qu’il soit obligé d’annuler ou de reporter l’événement.