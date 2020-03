Blink-182, Two Door Cinema Club et Nick Murphy arrivent au nouveau festival Imperial GNP!

Ces dernières années et à la fortune de tous les mélomanes, l’offre de festivals s’est développée de manière incroyable en tant que groupes pratiquement internationaux et bien sûr nationaux. Et c’est qu’ils ne se concentrent plus uniquement sur le CDMX, Monterrey et Guadalajara, il s’est diversifié dans d’autres États, couvrant tous les coins de notre pays, mais maintenant un festival qui cherche à être une référence, le PNB impérial, arrive à Tijuana.

Le 16 mai prochain arrivera au parc Morelos de la frontière la plus emblématique de notre pays, ce nouveau concept viendra rassembler des milliers de propositions de toutes les parties du monde en un seul endroit mais ayant quelque chose en commun, que chacune a un son et une proposition super différents, et cela était clair pour nous avec la programmation de sa première édition Eh bien, il y en a pour tous les goûts, des rythmes du punk heureux, de l’électronique à quelque chose d’un peu plus expérimental et du rock incontournable. Si tous ces genres vous battent, tenez bon car ce festival est pour vous.

Quel cartel ils ont mis en place, qui pour tous les chavorruqueros sera un véritable voyage dans le passé car Blink-182 -Oui, le groupe que nous aimions quand nous nous sentions grossiers- reviendra au Mexique pour diriger ce festival. Pendant ce temps, le groupe préféré de tout le monde d’Irlande, Deux portes Cinema Club arrivera également pour faire partie de cet événement. Nick murphet – mieux connu de tous sous le nom de Chet Faker – sera également l’un des principaux actes. Le reste de l’affiche est complété par des noms comme Jake Bugg, Zhu Digitalism, Elderbrook, Future Islands, Rhye, Arizona, Saint Motel, Léon, Cherry Glazer et beaucoup plus.

Ici, nous quittons la gamme complète du GNP impérial:

Ce sont les prix du PNB impérial

Phase générale 1 – 690 $

VIP Phase 1 – 1390 $

La prévente des billets pour la première édition d’Imperial GNP débutera les 11 et 12 mars via le système E Ticket et dans les casiers de la place. Sans aucun doute avec ce genre de festivals, il est clair pour nous que nous devons encore voir de nombreux artistes et groupes en direct, et il semble que nous ayons déjà une véritable excuse pour attraper nos sacs et nous jeter à Tijuana pour vivre une journée pleine de musique et de nostalgie puritititita.