Blood And Guts: La légende de Bobby ‘Blue’ Bland

Le 27 janvier 1930, la voix de l’un des grands stylistes soul du XXe siècle se fait entendre pour la première fois. Robert Calvin Bland, qui deviendra plus tard une pièce maîtresse de l’histoire de la musique rythmique et blues sous le nom de Bobby ‘Blue’ Bland, est né dans une petite communauté du comté de Shelby, dans le Tennessee, à environ 40 km au nord de Memphis.

“J’avais l’habitude de cueillir du coton”, a-t-il déclaré à ce journaliste, lors de la dernière interview à la presse de l’artiste, en 2010, pour le magazine Classic Rock Blues. «Mais je n’ai jamais aimé ça. J’avais environ huit ou neuf ans, et il faisait trop chaud sur le terrain, mec. Mon garçon, ça brûlait. Je savais qu’il y avait autre chose de mieux à faire. »

Bland n’est peut-être pas encore le plus connu des noms, mais ceux qui connaissent l’empreinte vocale distinctive qu’il a mise sur les disques pendant environ un demi-siècle reconnaissent tous sa grandeur pionnière. Parmi ses fidèles, on trouve les soulsters britanniques aux yeux bleus Paul Carrack et Mick Hucknall et le géant américain du blues-rock Boz Scaggs, qui ont rencontré Bland plus tard.

«J’ai pris soin de le connaître au fil des ans, pas que je le connaissais bien», a déclaré Scaggs, parlant dans le même article de magazine. «Mais il est descendu au studio quand nous avons fait le disque de Memphis à quelques reprises. Il s’est assis dans la salle de contrôle et a écouté la lecture de certaines chansons, et il me traitait très paternellement, où il disait: “ Voici où vous allez aller ici ”, et il chantait pour moi en tant que le morceau était en cours de lecture. Ensuite, nous avons eu la chance de parler.

«C’était comme une grande partie de cette partie de sa vie, sa musique, était intacte, et il était très vif à ce sujet, vif en parlant de ses premières influences, tout était là. Il était visiblement fragile, et il lui était difficile de se déplacer, mais quand il s’est installé, il a adoré parler de sa vie et de son métier. »

Le cri unique et émouvant que Bland a mis dans ses enregistrements classiques est devenu connu sous le nom de «grain», alors qu’il construisait une collection de singles emblématiques. Cette liste comprenait «Plus loin [also known as ‘Further On’] Up The Road ‘et’ I’m Take Care Of You ‘dans les années 1950, et un certain nombre de joyaux des années 1960 de’ I Pity The Fool ‘,’ Lead Me On ‘et’ Two Steps From The Blues ‘à’ C’est la voie Love Is, «Ain’t Nothing You Can Do» et «Share Your Love With Me», tous issus du long mandat de Bland chez Duke Records.

Dans les années 1970, son passage sur ABC lui a valu des moments forts tels que «Ain’t No Love In The Heart Of The City», repris plus tard par Serpent blanc, «Cette fois, je suis parti pour de bon» et ses collaborations avec un vieil ami B.B. King. Puis vint une nouvelle aventure remarquablement fructueuse au sud de la soul indie Malaco, sur des numéros d’âme douce comme ‘Members Only’. Bland continua d’enregistrer au début des années 2000 et se produisit jusqu’à peu de temps avant sa mort en 2013, à l’âge de 83 ans. .

Comme l’a dit un jour le grand compositeur de soul sudiste Dan Penn à propos de Bobby: «Il avait une compréhension et une livraison exceptionnelles. Il vous a fait comprendre ce que la chanson signifie pour lui. Il n’a pas simplement parcouru. C’est aussi du sang et des tripes. “

