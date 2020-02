Bloodhound Gang annonce la réédition de «Hourra pour les fous»

Bloodhound Gang, les farceurs alt-rock devenus des stars de la pop mondiale, célébrera le 20e anniversaire de leur percée platine 2000 Hooray For Boobies avec une réédition en vinyle le 27 mars via Interscope / UMe.

L’album, qui présente leur tube Hot 100 et le smash dance-pop Total Request Live «The Bad Touch», sortira en vinyle clair 2xLP. Pour la première fois, l’album sera accompagné de «The Bad Touch (The Bully Mix)», une version hard rock du succès emblématique de Bloodhound Gang sorti à l’origine en 1999 sur le 12 pouces.

La version numérique ajoute 11 autres morceaux bonus, y compris leur reprise du classique hip-hop de Black Sheep en 1991 “The Choice Is Yours” et la chanson originale “Jackass” (comme on l’a entendu dans le film de 2001 Jay et Silent Bob Strike Back). Les remix pour les singles ‘The Bad Touch’, ‘The Ballad of Chasey Lain’ et ‘Mope’ sont fournis par des pionniers de la synthé pop, Pet Shop Boys, des légendes industrielles KMFDM et God Lives Underwater, des hitmakers d’Eurodance Eiffel 65, Beck turntablist DJ Swamp et bien d’autres.

Fondé en 1992 par Jimmy Pop, une banlieue de Philadelphie, le Bloodhound Gang a transformé une combinaison de punk rock, de rap, d’obsession de la culture pop et de comédie scandaleuse en sensation de label majeur. Le deuxième album du groupe, One Fierce Beer Coaster de 1996 et son single «Fire Water Burn» les ont propulsés vers MTV et la radio rock alternative, devenant finalement Gold.

Cependant, ce serait la suite, Hooray For Boobies de 2000, qui les ferait partie du firmament musical. Le délirant hommage à l’Euro disco ‘The Bad Touch’ est devenu un succès mondial de la danse, en tête du classement du Dance Club américain et est devenu un hit numéro un en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Suède, en Norvège et plus encore. Eminem immortaliserait la chanson sur “The Real Slim Shady”, le premier single de son album Diamond-selling 2000 The Marshall Mathers LP.

Bloodhound Gang a vendu plus de six millions de disques dans le monde, jouant sur les cinq continents et décrochant plusieurs chansons sur la carte des chansons alternatives. Leur mélange de blagues à haute vélocité, de crochets addictifs et de reprises inspirées leur a valu plus d’une douzaine de bandes originales de films et de films, dont Half Baked, Scary Movie, Fahrenheit 9/11, Malcolm in the Middle et plus encore.

Hooray For Boobies sort le 27 mars et peut être acheté ici.