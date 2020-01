Blue Cheer Ring à travers les États-Unis avec Vincebus Eruptum

Le hard rock de la fin des années 1960 était une scène contenant des éléments de la dernière ère psychédélique, à l’aube de ce qui est devenu du heavy metal. Les liens entre les deux sont souvent célébrés dans le travail de groupes comme Iron Butterfly et Steppenwolf, mais aujourd’hui nous tournons notre attention vers une formidable tenue qui peut également prétendre être le groupe de prototypes en métal, et l’un des trios de puissance clés: Blue Cheer, qui a sorti son premier album Vincebus Eruptum le 16 janvier 1968

Formé à Boston et mettant en vedette le chanteur / bassiste Dickie Peterson avec le guitariste Leigh Stephens et le batteur Paul Whaley, Blue Cheer est devenu plus tard une partie de la scène musicale en expansion de San Francisco. En signant pour Philips, ils se sont mis à travailler sur leur premier album dans cette mise en scène après 1967, développant un son qui combinait l’expérimentalisme primaire et acide de la journée avec une dévotion au blues.

Vincebus Eruptum a été le résultat, et quand il est apparu au début de 1968, il a présenté à la fois les compositions originales du groupe (“ Doctor Please, ‘Out Of Focus’ et ‘Second Time Around’), les favoris du blues et un rock’n’roll remanié comme premier cours. C’était Eddie Cochran“Summertime Blues”, une pochette qui a émergé comme The Who faisaient également la promotion de la chanson, notamment lors de leur représentation au Monterey Pop Festival en juin 1967.

La version Blue Cheer de «Summertime Blues», sortie en single de Vincebus Eruptum, tracée la semaine avant l’album et a atteint le n ° 14, largement considéré comme le premier hit de heavy metal. Les numéros de blues amenés sur leur orbite, quant à eux, étaient B.B. King‘Rock Me Baby’ et la chanson de Mose Allison ‘Parchman Farm’, ici mal orthographiés, aussi souvent que ‘Parchment’.

Vincebus est entré dans le palmarès des albums Billboard au n ° 104, la même semaine qu’Iron Butterfly a salué avec «Heavy» et Steppenwolf le leur, avec leurs débuts éponymes. L’ensemble Blue Cheer a atteint un sommet n ° 11, le premier des quatre albums des charts au cours des deux ans et demi suivants.

