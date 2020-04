Blue öyster Cult partage la version «Lockdown» de «Godzilla»

Groupe de rock légendaire BLUE ÖYSTER CULT a enregistré une version “lockdown” de sa chanson classique “Godzilla”.

La performance spéciale de la piste – qui est apparue à l’origine sur 1977 “Spectres” album – a été enregistré à partir de la maison respective de chaque membre et partagé par BLUE ÖYSTER CULT sur l’officiel du groupe Youtube canal.

Dans une déclaration accompagnant la sortie de la chanson, BLUE ÖYSTER CULT a écrit: “Donc, alors que” ON TOUR FOREVER “est temporairement en attente, nous avons pris une courte pause pour travailler sur notre prochain album pour enregistrer ceci à partir du home studio de tout le monde. J’espère que nous pourrons reprendre la route et à bientôt. En attendant, restez sûr et profiter! “

L’année dernière, BLUE ÖYSTER CULT signé avec Frontiers Music Srl pour la sortie du prochain album studio du groupe.

Avec une histoire s’étendant sur près de cinq décennies, BLUE ÖYSTER CULT a une longue histoire de succès. Ils ont vendu plus de 24 millions de disques dans le monde, dont sept millions aux États-Unis seulement. Des chansons comme “Burnin ‘For You”, “Godzilla”, “Astronomie” et “(N’ayez pas peur) The Reaper” sont de véritables classiques et incontournables du genre rock classique. Souvent cité comme une influence majeure par certains des plus grands noms du hard rock et du heavy metal (dont IRON MAIDEN et METALLICA), BLUE ÖYSTER CULTLe son a évolué au fil des décennies, touchant le hard rock, le heavy metal, le rock progressif et le rock psychédélique. BLUE ÖYSTER CULT est parfois appelé «le groupe de heavy metal de l’homme pensant», en raison de ses paroles souvent énigmatiques, de son écriture littéraire et de ses liens avec des auteurs célèbres.

La vision créative intense de BÖCduo original de chanteur / guitariste principal Donald “Buck Dharma” Roeser et chanteur / guitariste rythmique Eric Bloom sont complétés par Richie Castellano sur la guitare et les claviers, et la section rythmique de longue date du bassiste Danny Mirandaet batteur Jules Radino.



