Blue öyster Cult sort un nouvel album live, “ 40th Anniversary Agents Of Fortune Live 2016 ”

Pour célébrer le 40e anniversaire de son album largement célébré “Agents de fortune”, BLUE ÖYSTER CULT effectué l’album séminal dans son ensemble glorieux lors d’un concert exclusif pour la Réseau de musique d’audience le lundi 18 avril 2016 à Red Studios à Hollywood, en Californie, devant un public intime d’invités. Le spectacle a été enregistré par une armée de caméramans pendant une DirectTV spécial, qui sortira sur CD / DVD, Blu-ray et vinyle le 6 mars via Frontiers Music Srl.

La vision créative intense de BÖCduo original de chanteur et guitariste principal Donald “Buck Dharma” Roeseret chanteur et guitariste rythmique Eric Bloom sont complétés par Richie Castellano sur la guitare et les claviers, et la section rythmique de longue date composée de bassiste Kasim Sultonet batteur Jules Radino. En tant qu’invité spécial, membre fondateur Albert Bouchard apparaît à la guitare, aux percussions et au chant sur des pistes sélectionnées, ce qui était un vrai régal pour les fans de longue date du groupe.

BLUE ÖYSTER CULTle quatrième album de “Agents de fortune” a été initialement publié en 1976 et a continué à atteindre le statut de vente de platine grâce à la force de chansons telles que “(N’ayez pas peur) The Reaper”, qui était de loin le plus gros succès du groupe. Teinté d’un son plus commercial qui préserve la base heavy metal du groupe, tout en explorant des formes musicales nouvelles et variées, “Agents de fortune” était l’album révolutionnaire du groupe. Rien de ce qu’ils avaient produit des auditeurs préparés auparavant pour le niveau de sophistication que le groupe a trouvé sur “Agents de fortune” et c’est à la fois un document essentiel du groupe et une sortie emblématique du rock des années 70 en général.

Toujours le 6 mars, Frontières rééditera “Dieu nous en garde”, le treizième album studio du groupe, dans tous les territoires hors Amérique du Nord et du Sud. Sorti à l’origine le 24 mars 1998 en Europe, il s’agissait du premier album studio complet du groupe contenant du matériel original depuis 1988. “Imaginos”. Auteur de science-fiction John Shirley contribué fortement à l’album, écrivant des paroles pour tous sauf deux chansons originales. Une version live du morceau “Dans le e” a également été inclus. “Dieu nous en garde” est une tranche chic de hard rock avec des arrangements complexes, des paroles provocantes et des solos de guitare épineux. Les rockeurs sonnent en pleine forme sur cet album de retour complet (à l’époque), que ce soit sur l’ouvrage thrash-y et menaçant “A bientôt en noir”, l’épopée de science-fiction “Yeux radiographiques”, ou le mythique et l’atmosphère “Harvest Moon”.

“40e anniversaire – Agents Of Fortune – Live 2016” liste des pistes:

CD

01. Ce n’est pas l’été de l’amour



02. True Confessions



03. (N’ayez pas peur) The Reaper



04. E.T.I. (Intelligence extra-terrestre)



05. La vengeance de Vera Gemini



06. Amour pécheur



07. Tatouage Vampire



08. Finale du matin



09. Filet



dix. Debbie Denise

DVD / BR

01. True Confessions



02. (N’ayez pas peur) The Reaper



03. E.T.I. (Intelligence extra-terrestre)



04. La vengeance de Vera Gemini



05. Amour pécheur



06. Tatouage Vampire



07. Finale du matin



08. Filet



09. Debbie Denise



+



* Ce n’est pas l’été de l’amour (audio uniquement / Blu Ray uniquement)



* Entretien avec le groupe



* Spot TV dans les coulisses



* Spot télévisé BOC My Story



* Spot TV en direct sur la musique du public

“40e anniversaire – Agents Of Fortune – Live 2016” s’aligner:

Eric Bloom – Guitare, claviers, voix



Donald “Buck Dharma” Roeser – Guitare, voix



Richie Castellano – Guitare, claviers, voix



Jules Radino – Batterie, percussions



Kasim Sulton – Basse, voix



Invité spécial: Albert Bouchard – Guitare, percussion, voix

“Dieu nous en garde” liste des pistes:

01. Rendez-vous en noir



02. Harvest Moon



03. Puissance sous le désespoir



04. Yeux radiographiques



05. Hammer Back



06. Endommagé



07. Gris froid lumière de l’aube



08. Monde réel



09. Live For Me



dix. Toujours brûlant



11. Dans le e (en direct à Millbrook)

“Dieu nous en garde” s’aligner:

Eric Bloom: Guitare, claviers et voix



Buck Dharma: Guitare, claviers et voix



Allen Lanier: Guitare et claviers



Danny Miranda: Basse et voix



Chuck Bürgi: Batterie et voix



Bobby Rondinelli: Batterie sur “Live For Me”



Jon Rogers: Basse et voix sur “Harvest Moon”, “Power Underneath Dispair” et “Still Burnin ‘”



Claviers supplémentaires: Tony Perrino



Voix supplémentaires: George Cintron



