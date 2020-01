Blue Oyster Cult: «Une biographie visuelle» prévue en mai

Édition Wymer a fixé une date de publication le 29 mai “Blue Öyster Cult: une biographie visuelle” par Martin Popoff.

Si un groupe mérite de leur rendre hommage avec un livre photographique somptueux en édition limitée, ne cherchez pas plus loin BLUE ÖYSTER CULT. Avec leurs origines remontant à la fin des années 60, en 1972 avec la sortie du premier album, BLUE ÖYSTER CULTLe voyage a vraiment commencé. Cinq décennies après et BLUE ÖYSTER CULT est toujours en tournée auprès de ses fans dévoués, tant en Amérique du Nord qu’en Europe. Incroyablement, personne n’a publié de biographie visuelle auparavant, mais maintenant cela a été corrigé.

S’appuyant sur plusieurs milliers d’images et de souvenirs, ce livre grand format de 240 pages est un véritable trésor pour CULTE devotees – bourrés de clichés en direct et hors scène qui décrivent le voyage du groupe à travers les décennies. Il comprend également des tas de souvenirs super cool, y compris des passes dans les coulisses, des affiches de concerts, des publicités médiatiques et bien plus encore, tous reproduits sur du papier d’art de haute qualité. Ceci est un futur objet de collection que tout individu qui se respecte BÖC fan voudra posséder. Pour l’arrêter, “Blue Öyster Cult: une biographie visuelle” est surmonté de 15 000 mots par CULTE biographe et auteur de rock de renommée mondiale Martin Popoff.

Avec un nouvel accord sur le disque et le premier album de nouveaux morceaux depuis deux décennies présenté comme sorti en 2020, “Blue Öyster Cult: une biographie visuelle” se révélera être le compagnon parfait et un ajout précieux à la collection de tout fan.

Les clients qui commandent avant le 1er mars peuvent également avoir leurs noms imprimés sur une page dédiée aux fans.

