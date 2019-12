Blueface accusé d'humilier des sans-abri

Le rappeur Blueface est accusé d’humilier des sans-abri après avoir jeté une grosse liasse d’argent sur eux depuis sa voiture dans le tristement célèbre Skid Row de Los Angeles, dans un coup de publicité apparent qui a mal tourné.

Un utilisateur de Twitter nommé JaValle a tweeté une vidéo du rappeur jetant l'argent dans la rue. Parallèlement à cela, il a écrit: "Rappeur, Blueface s'est rendu à Skid Row au centre-ville de Los Angeles aujourd'hui pour redonner à ceux qui en ont besoin pendant cette saison des fêtes."

Le rappeur lui-même a publié une vidéo de l'incident sur Instagram, avec la légende: "La saison des dons".

En réponse au jet d'argent, environ deux douzaines de personnes se sont précipitées au milieu de la rue pour le récupérer, créant une situation potentiellement dangereuse. Cela a conduit à une réaction rapide des médias sociaux, les utilisateurs critiquant Blueface non seulement pour mettre en danger la vie des gens, mais aussi pour ce qu'ils considéraient comme un comportement "grossier" et "dégradant".

Nicholas Ferroni, qui est un activiste, a déclaré que ce que le rappeur a fait "ne rend pas, c'est traiter les êtres humains dans le besoin comme des animaux".

Kim Alsup, qui est un auteur, a ajouté: «C'est irrespectueux et faux à tant de niveaux. Si vous allez redonner, faites quelque chose comme Jaden et installez un camion alimentaire, donnez des chaussures et des vêtements. Ne faites pas danser ces gens pour de l'argent. "

Blueface, dont le vrai nom est Johnathan Michael Porter, est devenu célèbre en octobre de l'année dernière après que le clip de sa chanson «Respect My Cryppin '» soit devenu viral. Le mois suivant, la succursale de la côte ouest de Cash Money Records l'a signé pour un accord.

Cette année, sa chanson «Thotiana», qui présente à la fois Cardi B et YG, a atteint le 8e rang du palmarès Billboard Hot 100.

Blueface a également eu sa part de problèmes juridiques. En novembre 2018, il a été arrêté après avoir tiré avec un pistolet sur la voiture de quelqu'un qui l'aurait volé dans une station-service. Quelques mois plus tard, il a de nouveau été arrêté. Cette fois pour possession d'armes à feu criminelles.