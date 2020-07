Blues Owl’s Blues et l’histoire de la chaleur en conserve

Né le 4 juillet 1943, deux ans après l’entrée de l’Amérique dans la Seconde Guerre mondiale, Alan Christie Wilson est décédé le 3 septembre 1970. Il est ainsi devenu un autre membre du tristement célèbre «27 Club» d’artistes décédés à cet âge tendre. Mais en attendant, il était devenu célèbre en tant que «Blind Owl» Wilson, co-fondateur et auteur-compositeur principal avec Chaleur en conserve.

Wilson a commencé à chanter du blues country à Cambridge, dans les cafés du Massachusetts, puis a déménagé à Los Angeles où il a rencontré le disc-jockey Bob ‘The Bear’ Hite, originaire de Torrance, en Californie. Ils tirent leur nom d’une chanson de Tommy Johnson, ‘Canned Heat Blues’.

La première incarnation du groupe remonte à 1965, lorsque Wilson et Hite ont été rejoints par Frank Cook et Henry Vestine de Washington. Leur bassiste d’origine était Stuart Brotman qui a émergé plus tard dans le groupe américain Kaleidoscope aux côtés de David Lindley. Il fut bientôt remplacé dans Canned Heat par Mark Andes, qui co-fonda plus tard Spirit, avant que le New Yorkais Samuel Larry Taylor n’entre en tant que bassiste permanent. Il avait servi son apprentissage avec des goûts de Chuck Berry et Jerry Lee Lewis, ainsi que sur plusieurs succès des Monkees.

En 1967, après avoir joué au Monterey Pop Festival, Canned Heat a signé avec Liberty Records. En juillet de la même année, ils ont sorti un album éponyme qui figurait au 76e rang du palmarès américain, après Boogie With Canned Heat de 1968, qui a passé trois mois au palmarès Billboard. Living the Blues, un double album, est sorti en 1968, puis Hallelujah en 1969, juste avant que le groupe ne fasse une apparition à Woodstock.

Woodstock presque manquant

Mais c’était une question de chance qu’ils aient même fait la scène du festival, et encore moins que leur classique «Going Up The Country» ait été utilisé avec grand effet sur le générique d’ouverture du film de Woodstock. Henry Vestine, l’ancien guitariste de Mothers Of Invention, avait quitté Canned Heat deux jours seulement avant Woodstock, suite à une bagarre avec le bassiste Larry Taylor au Fillmore West.

Harvey Mandel a été recruté dans le groupe, mais il a découvert que le batteur Adolfo ‘Fito’ de la Parra estimait qu’ils n’avaient pas suffisamment de temps pour répéter pour Woodstock, alors il est également parti. Leur manager est entré dans la salle du batteur réticent, où il s’était enfermé, et l’a persuadé de changer d’avis et ils se sont envolés pour Woodstock en hélicoptère, arrivant à point nommé. C’était le troisième concert de Mandel avec le groupe. Pendant que Canned Heat jouait, le jour s’est transformé en nuit et ils avaient obtenu une place de choix le deuxième jour déjà tardif.

« Techniquement, Vestine et Wilson sont très probablement les deux meilleures équipes de guitare au monde », a écrit le magazine Downbeat après leur apparition à Monterey « , et Wilson est certainement devenu notre meilleur harmoniciste de blues blanc. Avec le chanteur de renom Bob Hite, ils ont interprété le langage country et le blues de Chicago des années 1950 si habilement et naturellement que la question de la race à laquelle appartient la musique devient totalement hors de propos. »

Sur la route une fois de plus

En 1968, Cook avait été remplacé par de la Parra, qui était né à Mexico, et c’était peu de temps après que le groupe a commencé à avoir des succès avec leur son de blues unique. « On The Road Again » est allé au n ° 16 aux États-Unis à la fin de l’été 1968, tandis que « Going Up The Country » d’AI Wilson a culminé au n ° 11 aux États-Unis au début de 1969. Au printemps de cette année, » Time Was est passé au n ° 67 dans les charts Billboard. Le groupe était également très populaire en Grande-Bretagne où «On The Road Again» figurait dans le top 10 et «Going Up The Country» dans le top 20.

L’utilisation de cette dernière chanson dans le film de Woodstock, couplée à «On The Road Again», que le groupe a joué en rappel, a aidé à les catapulter pour une reconnaissance encore plus grande. ‘Woodstock Boogie’ était vraiment un jam, qui a duré près de 15 minutes, y compris le solo de batterie obligatoire; c’était une refonte de «Fried Hockey Boogie» de Boogie With Canned Heat.

Bob Hite a déclaré à propos de la performance de Woodstock: « Même s’il y avait quelques morceaux qui n’étaient pas trop bons, [and] «Going Up The Country» en faisait partie, il y en avait qui étaient des tueurs, des tueurs de pierres ».

Un an après leur apparition à Woodstock, Al Wilson a été retrouvé mort d’une overdose de barbituriques dans le jardin de Topanga Canyon de Bob Hite. Il avait souffert de dépression et sa mort a privé le monde de « l’harmoniciste le plus doué que j’aie jamais entendu », comme John Lee Hooker l’a décrit. Le groupe avait travaillé avec la légende du blues sur un album qui est devenu Hooker ‘N’ Heat. Le mois suivant, «Travaillons ensemble», de Hallelujah, a atteint le n ° 26 sur le graphique américain et est devenu leur dernier single de toute note; il a atteint le numéro 2 au Royaume-Uni.

Au milieu des années 1970, seul Vestine, qui était revenu au bercail, et Hite restaient dans la lignée d’origine. Le Hite de 21 pierres est décédé le 5 avril 1981, mettant ainsi fin à ce chapitre de l’histoire du groupe. Ils ont en quelque sorte continué avec Taylor et de la Parra, le guitariste Junior Watson (fin des Mighty Flyers) et Walter Trout. Au moment où le groupe figurait sur l’album à succès de Hooker, The Healer, en 1989, Vestine était à nouveau de retour. Vestine est décédée en octobre 1997 dans un hôtel en dehors de Paris d’une insuffisance cardiaque et respiratoire. Il voulait que ses cendres soient dispersées dans un cratère du côté obscur de la lune du nom de son père, un astrophysicien réputé.

Le secret de leur longévité

Une partie de la longévité de Canned Heat peut être attribuée au fait que leur matériel est régulièrement présenté dans des campagnes publicitaires des deux côtés de l’Atlantique, comme celles de General Motors, Miller Beer, Levi’s, Pepsi et 7Up. Mais on n’y échappe pas: leur musique et leur amour du blues séduisent. Ils étaient, pour de nombreux jeunes fans, leur première exposition au blues country et une grande partie du mérite en revient à « Blind Owl » Wilson, qui a réussi à prendre l’éthos du blues country d’avant-guerre et à le placer dans un cadre moderne. Écoutez simplement le début de «On the Road Again». Il vous attire et vous emmène faire un tour dans un camion Chevrolet 1957 à travers les routes secondaires d’Amérique à la recherche de la fontaine des bleus.

