BMG, Sony Music UK, LiveXLive, UMG et plus

Voici un récapitulatif des remaniements exécutifs récents – y compris les embauches et les promotions internes – de toute l'industrie musicale.

Si vous avez une liste d’emplois à partager, nous sommes tous à votre écoute. Envoyez-nous une note à (protégé par e-mail)

Si vous souhaitez publier un emploi sur notre Job Board, envoyez-nous simplement une demande à (protégé par e-mail)

Audible Magic a annoncé qu'elle avait embauché David King comme conseiller stratégique, J. Gibson comme directeur principal des opérations de contenu et des administrations des droits et Kuni Takahashi comme vice-président des services de compte et des ventes.

BMG a embauché John Clifford à la tête de son entreprise mondiale de production musicale.

Sony Music UK a annoncé qu'il avait promu Adam Cardew à un poste nouvellement créé de vice-président du podcasting et de la stratégie créative.

LiveXLive Media a annoncé avoir embauché Garrett English, vétéran de l'industrie, en tant que directeur de la création.

Universal Music Canada (UMC) a nommé Ryan «Shep» Shepard comme nouveau directeur principal de la promotion nationale.

Republic Records a embauché Chris Blackwell en tant que vice-président senior du contenu créatif et du développement.

La société de production télévisuelle UMG Eagle Rock Entertainment a annoncé qu'elle avait embauché Alice Webb en tant que nouvelle directrice générale.

WMG a annoncé qu'elle avait embauché Clare McConnell à un nouveau poste de conseiller principal en protection de la vie privée.

Roc Nation a promu Desiree Perez au poste de PDG tandis que l'ancien PDG Jay Brown devient vice-président.

Amazon Music a annoncé avoir embauché Rocío Guerrero pour son nouveau poste de responsable mondial de la musique latine.

Comme indiqué précédemment, Neil Jacobson, président de Geffen Records, quittera l'entreprise à la fin de l'année.

Mixhalo a embauché Thomas Meyer à la tête du développement commercial et des partenariats de l'industrie musicale.

Collective Artist Management (CAM) a annoncé qu'elle avait embauché Neil Vance, un professionnel de l'industrie, en tant que manager.

Gibson a embauché Sergio Villanueva à la tête de la boutique personnalisée.

Circle a embauché Geoff DeFrance en tant que vice-président senior du numérique, Evan Haiman en tant que vice-président senior du contenu et Teresa George en tant que vice-présidente des partenariats stratégiques.