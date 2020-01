BMI règle son différend tarifaire avec les principaux radiodiffuseurs

BMI et RMLC ont finalement réglé leur différend sur les prix; la nouvelle donne couvre la période 2017-2021.

Broadcast Music, Inc. (BMI), l’une des principales organisations de droits d’exécution aux États-Unis, a réglé un désaccord de longue date sur les prix avec le Radio Music License Committee (RMLC), qui représente environ 10000 stations de radio commerciales en Amérique.

L’accord pluriannuel sera en place jusqu’à la fin de 2021, après avoir également établi le cadre des redevances pour 2017 jusqu’à aujourd’hui. Dans un communiqué, le président et chef de la direction de BMI, Mike O’Neil, a déclaré que le nouveau contrat «reflète une valeur beaucoup plus appropriée pour la musique de nos affiliés». Ed Atsinger du RMLC a indiqué que «l’industrie de la radio croit fermement que les auteurs-compositeurs devraient être rémunérés équitablement. “

Dans le cadre de l’accord, le RMLC fournira à BMI un paiement unique pour les frais juridiques. Afin d’éviter tout conflit futur, le contrat définit plus précisément les frais de licence associés au streaming, à la diffusion simultanée et aux podcasts.

Le RMLC est engagé depuis longtemps dans un différend juridique distinct avec Global Music Rights (GMR) d’Irving Azoff, un PRO récemment formé représentant en grande partie des catalogues de superstars.

Azoff, ancien président de Ticketmaster et directeur artistique de longue date, a convaincu Metallica, Bruce Springsteen, Bruno Mars et d’autres de signer des accords avec GMR.

RMLC prétend que GMR tente d’extorquer des redevances exorbitantes à ses artistes représentés, tandis que les plus hauts responsables de GMR disent qu’ils cherchent une compensation équitable pour leurs membres. En avril 2019, GMR a réussi à convaincre le juge C.Darnell Jones II de transférer l’affaire dans une salle d’audience de Los Angeles. Étonnamment, le ministère américain de la Justice a pesé du côté de GMR, bien que cette affaire puisse durer des années.

BMI a été fondée en 1939 et compte environ 900 000 auteurs-compositeurs dans ses rangs, dont Taylor Swift, Demi Lovato et Ed Sheeran, entre autres. En 2018, l’organisation a distribué plus de 1,12 milliard de dollars de redevances à ses artistes. Le RMLC, qui est basé à Nashville, vise «à obtenir des droits de licence justes et raisonnables avec les organismes de licence musicale au nom des stations de radio».