Bo va du Mississippi à Myrtle Beach

Par le temps Les Beatles étaient en train de remodeler le cours de la musique, le sort de beaucoup de leurs ancêtres musicaux était au mieux incertain. À titre d’exemple, le 15 février 1964, Bo Diddley entré dans le tableau des albums du Royaume-Uni pour la dernière fois.

Diddley peut avoir été une influence un peu moins évidente sur John, Paul, George et Ringo que les autres «n» rouleaux formatifs tels que Chuck Berry et Little Richard. Mais lors de la première conférence des Beatles aux États-Unis en février 1964, après avoir effectué leur première traversée transatlantique capitale, un journaliste a crié: «Qu’avez-vous le plus hâte de voir ici en Amérique, John?» à quoi Lennon a répondu: “Bo Diddley!”

Le guitariste-frappeur massivement important du Mississippi avait réussi un single parmi les 40 meilleurs au Royaume-Uni avec “Pretty Thing” en 1963, quand il a également fait l’album à trois reprises en moins de deux mois. Les titres, tous publiés aux fans britanniques par Pye International, étaient Bo Diddley, Bo Diddley Rides Again et Bo Diddley Is A Gunslinger, ce dernier un titre de 1960 jouissant d’une nouvelle popularité.

Bo fera à nouveau le palmarès des singles britanniques en 1965 et fera deux autres apparitions sur le compte à rebours de l’album américain dans les années 1970. Mais c’est ce jour de la mi-février 1964 que, quelques semaines seulement après cette triple activité à travers l’eau, il fait ses débuts sur le palmarès des albums britanniques pour une dernière fois, avec Bo Diddley’s Beach Party.

Le LP était un enregistrement live d’un concert de Bo Diddley au Beach Club (d’où le titre du disque) à Myrtle Beach, Caroline du Sud en 1963. Avec dix titres en 37 minutes, il a capturé l’excitation frénétique de son live show. Il a fait le classement du Royaume-Uni il y a 52 ans au n ° 19 – tandis que la domination des Beatles dans le classement a continué et qu’ils ont maintenu les deux premières places, grâce à With The Beatles et Please Please Me.

Beach Party a poursuivi sur une période très respectable de six semaines dans la liste des 20 meilleurs alors, avec un sommet au 13e rang début mars. Diddley a continué d’enregistrer jusqu’en 1996, mais malheureusement, il n’apparaîtra plus jamais dans le palmarès des albums britanniques.

