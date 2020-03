Bob Chapek et Bob Iger, PDG de Disney, réduisent les salaires dans le contexte de la crise du COVID-19

L’ancien PDG de Disney, Bob Iger, a accepté de renoncer à toucher un salaire jusqu’à ce que la pandémie de coronavirus (COVID-19) passe, tandis que son successeur nouvellement inauguré, Bob Chapek, fera volontairement la moitié de ses chèques de paie.

Les coupures interviennent alors que Disney, ainsi qu’un éventail d’autres sociétés et organisations, prennent des mesures de plus en plus radicales pour réduire les dépenses et maintenir la rentabilité au milieu de la crise des coronavirus. Au cours de l’exercice précédent, Disney a enregistré un bénéfice record et versé à Iger un montant énorme de 47,5 millions de dollars. Hier, il a été rapporté que l’homme de 69 ans avait fait un don de 500 000 $ à la ville de Los Angeles; la ville utilisera les fonds pour soutenir les personnes âgées, les travailleurs de la santé et les autres personnes en difficulté à cause de COVID-19.

De plus, les réductions de salaire d’Iger et de Chapek s’accompagnent de baisses de salaire généralisées des entreprises. À partir du dimanche 5 avril, tous les gains des vice-présidents diminueront d’un cinquième, les gains des vice-présidents supérieurs seront réduits de 25% et les vice-présidents exécutifs verront leurs chèques chuter de 30%.

Le PDG Chapek a évoqué les compressions et l’effet éprouvant de la pandémie de COVID-19 sur son entreprise dans un e-mail. Le vétéran de Disney, âgé de 27 ans, a écrit: «La pandémie a également un impact dévastateur sur les économies mondiale et américaine, et elle frappe particulièrement durement des entreprises comme la nôtre… nous avons connu des perturbations généralisées dans notre entreprise, nos parcs nationaux et nos hôtels étant fermés. indéfiniment, notre ligne de croisière a été suspendue, notre production cinématographique et télévisuelle a été interrompue et la distribution en salles a été retardée.

Après avoir dépassé les 140 $ fin février, le cours de l’action par action de Disney oscille actuellement autour de 100 $. Alors que les nouvelles des baisses de salaire à l’échelle de l’entreprise circulaient, l’action, négociée sous le symbole DIS, a connu une hausse, passant d’environ 93 $ par action à la valeur mentionnée.

Les employés corporatifs de Disney travaillent actuellement depuis leur domicile, et les parcs à thème Disney, bien que initialement prévus pour rester fermés jusqu’à la fin du mois de mars, resteront fermés indéfiniment.

Disney a indiqué qu’il continuerait de payer les membres de la distribution jusqu’au 18 avril, et il n’est pas clair pour le moment si ces personnes recevront une aide financière du géant du divertissement après cette date.