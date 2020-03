Bob Dylan partage la première nouvelle chanson originale en 8 ans: écouter

Bob Dylan a partagé sa première nouvelle piste en huit ans. «Murder Most Foul» est une chanson de 17 minutes sur l’assassinat en 1963 du président John F. Kennedy. Écoutez la nouvelle ballade de Dylan à propos de cette «journée noire à Dallas» ci-dessous.

Dylan a surpris les fans avec un post Twitter partageant un clip YouTube pour la chanson. “Salutations à mes fans et abonnés avec gratitude pour tout votre soutien et votre fidélité au fil des ans”, a tweeté Dylan. Il a poursuivi: «C’est une chanson inédite que nous avons enregistrée il y a quelque temps et qui pourrait vous intéresser. Restez en sécurité, restez attentif et que Dieu soit avec vous. »

La nouvelle chanson présente de nombreuses références à des personnalités et à des événements culturels au fil des ans, en particulier dans les années 1960 et 1970. Dylan fait référence au premier hit des Beatles «I Want to Hold Your Hand», Patsy Cline et Woodstock, ainsi que Stevie Nicks et Don Henley et Glenn Frey des Eagles.

Le dernier album studio de chansons originales de Dylan était Tempest de 2012. Depuis, il a partagé plusieurs albums de standards, comme Shadows in the Night (2015), Fallen Angels (2016) et Triplicate (2017).

Dylan a également publié de nouvelles éditions de sa série Bootleg en cours, la dernière itération étant Travelin ’Thru, avec Johnny Cash: The Bootleg Series Vol. 15, qui est arrivé l’année dernière.

