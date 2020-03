Bob Dylan se souvient de John F. Kennedy avec le morceau “Murder Most Foul”

La musique est quelque chose qui nous remplit, nous donne de l’espoir dans des moments aussi sombres que ceux que nous traversons. Grâce aux créateurs de ces belles mélodies, nous avons trouvé la paix et le calme pour faire face à ce qui nous attend. 2020 nous réserve sans aucun doute plusieurs surprises – certaines moins agréables – mais D’autres comme ça, nous les accueillons à bras ouverts, car après près de trois ans sans entendre quelque chose de nouveau de Bob Dylan, il est de retour et franchit la grande porte.

Pendant des années, les fans de Dylan se sont posé une question très précise, Quelle est la chanson la plus longue de la carrière du musicien légendaire? La réponse à l’époque était “Highlands”, un morceau de l’album Time Out of Mind de 1997 qui a duré 16 minutes et 31 secondes, mais 23 ans plus tard, le musicien se surpasse avec une nouvelle chanson qu’il a sorti il ​​y a quelques heures et qui s’appelle “Murder Most Foul”, car elle dure près de 17 minutes et est pleine de pure nostalgie.

Il s’agit de une chanson composée par le chanteur de «Mr. Tambourine Man »pour les sessions d’enregistrement de leur album de 2012, Tempest. Au niveau musical, il est basé sur un piano et quelques arrangements de cordes très subtils accompagnant la voix rauque distinctive et distinctive de Bob Dylan. Tout au long de la chanson, le lauréat du prix Nobel de littérature 2016 nous montre pourquoi l’Académie suédoise lui a donné cette reconnaissance malgré les milliers de rétracteurs à travers le monde.

Dans les 17 minutes, Dylan nous décrit et donne son propre aperçu détaillé d’un événement assez particulier dans l’histoire des États-Unis, l’assassinat du président John F. Kennedy le 22 novembre 1963. À sa manière particulière, le musicien se souvient de certains événements autour de cet événement tels que l’arrivée des Beatles en Amérique, la popularité de personnages tels que Marilyn Monroe, Nat King Cole, Carl Wilson et de plus. C’est Bob Dylan dans sa forme la plus pure.

Dans une déclaration partagée par Dylan lui-même sur ses réseaux sociaux, Il a dit qu’il avait décidé de libérer “Muder Most Foul” pour tous ses fans dans le monde, les invitant à prendre les mesures correspondantes à la situation dans laquelle nous vivons: «Salutations à mes fans et abonnés avec gratitude pour tout votre soutien et votre fidélité au fil des ans. Il s’agit d’une chanson inédite que nous avons enregistrée il y a un moment et qui pourrait vous intéresser. Restez en sécurité, restez à l’écoute et que Dieu soit avec vous. ”

Sans plus tarder, arrêtez ce que vous faites et Écoutez les 17 minutes de Bob Dylan en chantant «Murder Most Foul» ci-dessous: