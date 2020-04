Bob Dylan sort une chanson surprise intitulée “I Contain Multitudes”

Il y a quelques semaines, Bob Dylan nous a tous surpris avec la sortie d’une nouvelle chanson., ce qui signifiait son retour à la composition plus “formelle” après Tempest 2012, bien que son dernier album soit en 2017 sous le nom de Triplicate.

“Murder Most Foul” est sorti à la mi-mars et maintenant il nous surprend à nouveau avec la sortie de “I Contain Multitudes” qui laisse derrière lui cette référence poétique à Walt Whitman et devient une douce ballade.

Ce serait une erreur de penser que cette nouvelle musique de Dylan est plus personnelle, car il en a toujours été ainsi. Mais maintenant c’est différent et “I Contain Multitudes” est la preuve que c’est dans un espace et un temps très différents contrairement à d’autres décennies de production musicale.

“Je peins des paysages, je peins des nus. Je contiens des multitudes… je suis un homme de contradictions, je suis un homme aux multiples humeurs », Dylan chante, ou plutôt récite. Selon Rolling Stone, il garde un style très attaché à la Tin Pan Alley (Ce groupe de producteurs new-yorkais de la fin du XIXe et du début du XXe siècle) qui jouaient davantage avec un style poétique de la musique populaire).

Cette chanson devient plus intéressante en termes de toutes les références directes qu’il tire de la musique, de la littérature et même du cinéma. Parle de David Bowie, Edgar Allan Poe, William Blake, Indiana Jones, Anne Frank, et même un poète irlandais nommé Anthony Raftery.

Ces deux chansons ont exploité les références également historiques des États-Unis. Cette première chanson de Dylan, “Murder Most Foul”, dure 16 minutes (un peu plus) et explore le meurtre de John F. Kennedy le 22 novembre 1963., un crime qui a été laissé inachevé à bien des égards, désignant différentes institutions du gouvernement américain comme responsables.

Avec ces deux chansons, La voix de Dylan se fait entendre vieille, blessée, distante et comme si elle venait d’un temps que nous ne comprenons pas. Mais c’est Dylan: il est vieux, il a trop d’histoire et ça n’a pas toujours été bon. Et ces deux chansons reflètent cet état de choc d’un artiste que la meilleure façon pour lui d’exprimer cette distance est de composer et de chanter.

Ici, nous laissons “I Contain Multitudes” pour que vous puissiez profiter pleinement et tirer vos propres conclusions sur les dernières nouvelles de l’un des artistes les plus légendaires de tous les temps: