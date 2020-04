Bob Marley 24 heures “KAYA Radio” Live-Stream lance pour 4/20

Cette année pour 4/20, la première famille de reggae encourage les fans de Bob Marley à rester à la maison et à se détendre en diffusant 24 heures de pépites audiovisuelles joyeuses, y compris les albums bien-aimés de Marley et les séquences de concerts de l’artiste et de sa famille. De plus, il y aura beaucoup de contenu frais, y compris des épisodes des nouvelles docuseries, Bob Marley Legacy, des messages de la famille Marley et de nouveaux clips. L’émission «KAYA Radio» de 24 heures, qui démarre à minuit HNE le 20 avril, fait partie des célébrations de l’année «Marley 75».

2020 marque ce qui aurait été le 75e anniversaire du pionnier du reggae, Bob Marley (1945-1981). Icône musicale, politique et spirituelle aux proportions mythiques, Marley a été le premier artiste jamaïcain à donner une voix aux luttes de son peuple et à la culture rastafari et le premier à gagner une renommée mondiale, contribuant à populariser la musique reggae à travers le monde. Bien qu’il n’ait que 36 ans lorsqu’il a perdu sa bataille contre le mélanome, Marley a laissé derrière lui un catalogue de musique incroyablement riche avec son groupe, The Wailers, comprenant 13 albums studio et des succès immédiatement reconnaissables comme “ No Woman, No Cry ”, “ J’ai tiré sur le shérif ‘,’ Stir It Up ‘,’ Pourriez-vous être aimé ‘et’ Lève-toi, lève-toi ‘.

La vie et le travail de Marley sont célébrés tout au long de 2020, pour marquer ce qui aurait été son 75e anniversaire. Dans le cadre de ces hommages, un trésor de nouveaux contenus vidéo est en cours de publication, y compris le Bob Marley Legacy en 12 parties. La série, qui a été créée en février sur la chaîne YouTube de l’artiste, explore l’impact généralisé de Marley à travers des conversations intimes et des entrevues avec la famille, les amis et les fans de l’artiste, le tout tissé avec sa musique originale, ses remixes et ses couvertures.

De plus, 14 nouveaux clips musicaux sont en cours de création pour les plus grands succès de Marley. Trois d’entre eux ont déjà été présentés, dont ‘Redemption Song’, qui propose des animations à couper le souffle, dessinées à la main par les artistes français Octave Marsal et Theo De Gueltzl. Le second, «Easy Skanking», présente des images en direct filmées à Kingston, en Jamaïque, par le réalisateur argentin Brian Kazez. Le vendredi, ‘Trois petits oiseaux’ créé. La vidéo présente une bande dessinée fantaisiste avec un cochon et un loup qui mettent de côté leurs différences et trouvent un terrain d’entente.

