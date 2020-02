Bob Marley: Legacy Mini-Documentary Series Lancement

Les légendaires célébrations du 75e anniversaire de Bob Marley se poursuivent avec l’annonce de «Bob Marley: Legacy»; une mini-série documentaire en 12 parties, comprenant une collection de conversations intimes et d’entretiens avec sa famille, ses amis et ses fans, tissés avec sa musique originale, ses remixes et ses couvertures. Cette série YouTube unique offre aux fans un voyage rafraîchissant et cinématographique à travers la vie, l’héritage et la pertinence que Bob Marley détient toujours de nos jours. Le premier épisode, «75 ans une légende», débute aujourd’hui, sur la page YouTube officielle de Bob Marley. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

En plus de la nouvelle série documentaire «Legacy», l’EP «Iron Lion Zion» a également été dévoilé aujourd’hui. Comportant une version 7 “et 12” du classique intemporel et favori des fans, aux côtés de deux mix dub spéciaux, un remix et “Smile Jamaica” (From Songs Of Freedom) “. Le EP «Iron Lion Zion» est disponible dans le monde entier à partir d’aujourd’hui.

Le mois dernier, la famille Marley, UMe et Island Records ont commencé à déployer leurs plans commémoratifs annuels MARLEY75 pour célébrer la légendaire icône culturelle, avec un superbe visuel animé pour le 40e anniversaire du classique intemporel ‘Redemption Song’. Créée par les artistes français Octave Marsal & Theo De Gueltzl, l’animation à couper le souffle, comprend 2 747 dessins originaux, utilisant des symboles puissants pour amplifier l’ampleur des paroles intemporelles de la chanson et leur importance dans le monde d’aujourd’hui .

Poursuivant les célébrations au printemps, les premières festivités musicales MARLEY75 débutent en mai avec la première des nombreuses célébrations à venir. La célébration de Bob Marley de Ziggy Marley et Stephen Marley sera la vedette du BeachLife Festival. Cette apparition spéciale et collaborative mettra en vedette Ziggy Marley et Stephen Marley interprétant un vaste catalogue de morceaux de Bob Marley pour célébrer le 75e anniversaire de leur père lors de l’événement immersif de trois jours consacré à la musique, l’art et l’art culinaire au bord de l’océan.

Dans cette ère numérique, Bob Marley reste l’un des artistes posthumes les plus suivis sur les médias sociaux, et MARLEY75 servira à mettre sa musique et son message au premier plan numérique, atteignant de nouveaux publics et perspectives avec un contenu innovant et une technologie révolutionnaire. Des événements spéciaux en direct, du contenu numérique exclusif, des enregistrements, des expositions et des trésors rares et exhumés seront également dévoilés tout au long de l’année. La musique de Bob Marley continue d’inspirer de génération en génération, alors que son héritage se perpétue à travers son message d’amour, de justice et d’unité, un sentiment plus que jamais nécessaire en 2020. En collaboration avec Tuff Gong et UMe, une division de l’Universal Music Group, la famille Marley continuera de veiller à ce que la plus haute qualité, l’intégrité et le soin soient pris pour honorer l’héritage de Bob et pour célébrer l’une des figures les plus importantes et les plus influentes du 20e siècle.

