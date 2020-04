Bob Nanna de Braid annonce son premier album solo et partage une nouvelle chanson “Mr. Albatros »: écouter

Bob Nanna, mieux connu comme le leader de Braid et Hey Mercedes, a annoncé son premier solo complet sous son propre nom. L’album s’intitule Celebration States et sortira le 10 juillet (via New Granada). Le disque comprend l’année dernière «Voulez-vous acheter une guitare?» et une nouvelle piste intitulée “Mr. Albatros.” Écoutez les deux chansons ci-dessous (via Alternative Press).

Selon un communiqué de presse, Nanna a enregistré l’album acoustique le 7 septembre 2019 – une date qui aurait été son anniversaire de mariage. Dans le communiqué de presse, Nanna a déclaré que le LP “documente les hauts et les bas d’une histoire d’un an.” Il a ajouté: “C’est autobiographique et j’ai délibérément attendu une résolution positive avant de décider de terminer le projet.”

Braid s’est réuni en 2014 pour son dernier album No Coast. Lisez «Jamais ne viendra pour nous: le retour inattendu de Braid et le Jazz June» sur le terrain.

États de célébration:

01 Voulez-vous acheter une guitare?

02 M. Albatross

03 97B4E

04 Rentre à la maison

05 Inverse

06 Préoccupé

07 Pichets de lumière tournoyants

08 Chimie instantanée

09 Ne rentrez pas à la maison

10 Denouement

.