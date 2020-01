Bob Seger lance YouTube avec Night Moves Lyric Video

Capitol Records / UMe ont annoncé les débuts de Bob Seger de chaîne d’artiste officielle sur YouTube avec la première de la toute nouvelle vidéo lyrique de son tube légendaire “Night Moves”. Vous pouvez le voir ci-dessous.

La vidéo est la première d’une série de vidéos lyriques produites par Capitol pour mettre en évidence les tubes classiques de Seger. L’une des chansons les plus populaires du rockeur de Détroit, ‘Night Moves’ a été nommée par le Rock and Roll Hall of Fame comme l’une des 500 chansons qui ont façonné le rock and roll.

«Mouvements nocturnes» était à l’origine la chanson principale et unique principale du neuvième album studio de Seger qui est sorti sur Capitol Records en 1976. Seger a écrit la chanson comme un conte de passage à l’âge adulte sur l’amour des adolescents et sa mémoire adulte. Il était basé sur la propre histoire d’amour adolescente de Seger qu’il a vécue au début des années 1960. Il lui a fallu six mois pour écrire et a été enregistré rapidement au Nimbus Nine Studios de Toronto, en Ontario, avec le producteur Jack Richardson. Comme une grande partie du Silver Bullet Band de Seger était rentré chez lui à ce moment-là, la chanson a été enregistrée avec plusieurs musiciens locaux.

Sorti en single en Décembre 1976 « Night Moves » a atteint le numéro quatre sur le Billboard Hot 100, devenant ainsi le premier hit depuis « Ramblin » Gamblin’ Man » de Seger de 1969. Il a également cartographié au numéro cinq au Canada et était un top 25 frappé en Australie. La chanson était responsable de transformer Seger d’un favori régional populaire en une star nationale.

Bob Seger Canal officiel de cet artiste sera également première rares et classiques clips Seger restauré pour la première fois en HD, et des listes de lecture fonction personnalisés du catalogue de Seger audio de qualité HD, ventilateur produit des vidéos, ainsi que le contenu rare et non libéré. Les fans du monde entier peuvent partager leurs histoires Seger préférées sur la page Communauté de la chaîne.

Seger est intronisé à la fois au Rock & Roll Hall of Fame et au Songwriters Hall of Fame. Le catalogue des lauréats du Billboard Legend of Live 2015 a vendu plus de 53 millions d’albums et a remporté 13 prix de vente platine et 8 multi-platine certifiés RIAA. La tournée de Roller Away de 72 dates de Seger s’est terminée à Philadelphie le 1er novembre, la star ayant joué pour près d’un million de fans en cours de route.

Écoutez le meilleur de Bob Seger sur Apple Music et Spotify.