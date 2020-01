Bob Shane, dernier co-fondateur survivant du trio de Kingston, décède à 85 ans

Bob Shane, qui était le dernier co-fondateur survivant du trio folk séminal le Kingston Trio, est décédé dimanche (26) à 85 ans. Il souffrait de pneumonie, entre autres, selon sa femme Bobbie Childress.

Le groupe, formé à San Francisco au début des années 1950, a placé 17 singles sur la carte américaine entre 1958 et 1963, dont le premier, «Tom Dooley», est devenu leur signature. Il a atteint le numéro 1 et a ensuite été intronisé au Grammy Hall of Fame.

Shane a commencé le groupe avec Nick Reynolds et Dave Guard alors qu’ils étaient étudiants dans la Bay Area. Il était leur chanteur et guitariste principal sur ‘Tom Dooley’, une ballade de meurtre avec des origines dans les années 1860, et d’autres succès tels que le succès n ° 15 ‘MTA’ et ‘Scotch and Soda’. Il a également chanté sur ‘The Wreck Of Le John B., qui a inspiré le Sloop John B. des Beach Boys

«Ensemble», a écrit Bruce Pollock dans le livre When Rock Was Young, «ils ont enrichi leur musique folklorique d’une bonne dose de ribaldry collégiale, de l’esprit martini sec, de rythmes hawaïens indigènes (Dave et Bob étaient tous deux autochtones) et une touche de calypso branché (le Trio tire son nom de la ville de Kingston, la capitale de la Jamaïque). »

En 1962, le Kingston Trio a également popularisé la chanson de protestation archétypale de Pete Seeger «Where Have All The Flowers Gone», la portant à la 21e place du Hot 100. Ils jouissent d’une immense popularité en tant que numéro de vente d’albums, avec un total de 23 palmarès. LPs, cinq d’entre eux vivent. Cinq d’entre eux (The Kingston Trio, The Kingston Trio At Large, Here We Go Again !, Sold Out et String Along) ont atteint le n ° 1 en Amérique, dépassant les best-sellers pour un total de 46 semaines. À un moment donné en 1959, ils avaient quatre albums du top dix simultanés.

Le trio original s’est séparé en 1967, et après un bref séjour en solo, Shane a formé le nouveau Kingston Trio en 1969, avec Roger Gamble et George Grove. Les six membres des deux incarnations du groupe se sont réunis pour un spécial télé en 1982. Shane a joué dans diverses formations jusqu’à sa retraite en 2004.

