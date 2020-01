Bobby Freeman, initiateur de ‘Do You Wanna Dance’

Bobby Freeman était le rock and roll de San Francisco, chanteur soul et pop qui a écrit et enregistré pour la première fois le bien couvert “Do You Want To Dance” (plus tard “Do You Wanna Dance”). Il est décédé d’une crise cardiaque le 23 janvier 2017 à l’âge de 76 ans.

L’original de Freeman de la chanson pour le label Josie a frappé les charts américains en mai 1958, quelques semaines avant son 18e anniversaire, et a atteint un sommet américain n ° 5. Il a ensuite été présenté dans des films comme American Graffiti en 1973, Big Wednesday (1978) et Rock ‘n’ Roll High School un an plus tard (1979).

Le hitmaker britannique prolifique Cliff Richard a eu un hit n ° 2 avec sa couverture de 1962, avant que Del Shannon n’intègre la chanson dans le top 50 américain et que les Four Seasons l’enregistrent comme un album. Puis, en tant que “Do You Wanna Dance”, il a atteint le n ° 12 en Amérique pour les garçons de la plage, en 1965, avec le chant principal de Dennis Wilson.

Les Mamas et les Papas a fait le numéro de leur premier album If You Can Believe Your Eyes and Ears, puis la lente interprétation de Bette Midler lui a donné un premier hit américain en 1972. «Do You Wanna Dance» a ensuite été couvert par John Lennon, T. Rex, les Ramones et bien d’autres. Lisez l’histoire de la chanson sur uDiscover Music, avec une liste de lecture, ici.

À 14 ans, Freeman a formé le groupe vocal The Romancers, qui a enregistré deux singles pour Dootone en 1955, et a ensuite chanté avec la tenue R&B des Vocaleers. En tant que rock’n’roll afro-américain, il part en tournée avec Fats Domino et Jackie Wilson, et joué sur American Bandstand, entre autres émissions de télévision.

Après le succès de son premier succès, Freeman a atteint le 37e rang aux États-Unis avec “ Betty Lou Got A New Pair Of Shoes ” et a eu plusieurs entrées dans le tableau avant de frapper à nouveau le 5e rang, en 1964, avec “ C’mon and Swim “Ceci, et la suite” SWIM “, ont été écrits et produits par Sly Stone, alors qu’il n’avait que 21 ans et plus de trois ans avant son apparition avec Sly et la famille Stone.

La carrière graphique de Freeman s’est terminée à ce moment-là, mais il a continué à enregistrer pour des labels tels que la filiale de Warner Brothers, Loma, puis Double Shot et, comme RB Freeman, pour Avco en 1972. Il a joué dans des boîtes de nuit à San Francisco, Las Vegas et ailleurs , mais était à la retraite depuis environ deux décennies au moment de son décès.

