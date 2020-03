Bon Iver et Mac DeMarco appellent au podcast des heures de bureau de Tim Heidecker: écouter

Le 13 mars, Tim Heidecker a organisé un épisode de marathon de huit heures de son podcast Office Hours. Il était accompagné par des habitués des heures de bureau comme Vic Berger et Doug Lussenhop (alias DJ Douggpound) ainsi que de nombreux invités. L’un d’eux était Mac DeMarco, qui a parlé à Tim de fumer des cigarettes, d’annuler des spectacles et de se produire dans des lieux après l’Insane Clown Posse. Regardez ci-dessous, à partir de 3:26:30 dans la première partie.

Ailleurs dans l’épisode, Justin Vernon de Bon Iver a appelé pour aider Tim à prononcer le nom de son groupe: «Les gens le disent de différentes manières», dit Vernon. “Quoi qu’ils disent, ça va.” Il parle également de l’interdiction de voyager, des Grateful Dead, et de son fandom des heures de bureau et de la musique de Tim. Ci-dessous, consultez leur conversation, à partir de 1h57 dans la deuxième partie.

L’épisode complet – qui comprenait également des apparitions de Fred Armisen, du comédien et illustrateur Sarah Squirm, de John C. Reily, de l’acteur de Goonies Robert Davi, et plus encore – est disponible à l’écoute via Starburns et Apple Podcasts.

.