Bon Iver rejoint la lutte contre le coronavirus avec la chanson “PDLIF”

Avec des cas confirmés par coronavirus – qui continuent de croître considérablement à chaque minute – ce sont les médecins, les infirmières et les spécialistes de la santé qui continuer dans une course contre la montre pour vaincre la pandémie et ainsi empêcher le virus de continuer à tuer plus de personnes, car jusqu’à présent, COVID-19 a déjà accumulé 146 000 décès dans le monde.

Bien que les perspectives ne semblent pas encourageantes, nous sommes quelque peu réconfortés de savoir que beaucoup de gens font leur part pour aider à éliminer le coronavirus et, en passant, ils nous donnent des bijoux pour passer la quarantaine un peu plus agréable. C’est le cas de Bon Iver, qui a sorti la chanson “PDLIF”, qui aidera le personnel médical à poursuivre la bataille contre COVID-19.

Le titre de la chanson de Bon Iver est un acronyme pour l’expression Veuillez ne pas vivre dans la peur, où le cerveau derrière le projet musical, Justin Vernon échantillonne la chanson “Visit Croatia” par Albâtre dePlume, et qui a la participation d’autres artistes tels que Kacy Hill, Joseph K. Rainey, Eli Teplin, Devin Hoffman et Rob Moose, qui ont envoyé leur collaboration de chez eux en raison de la quarantaine.

“Cela nous rappelle subtilement que même si nous sommes séparés, nous ne sommes jamais seuls. L’importance de la collaboration et de la communauté reste aussi forte que jamais »Bon Iver a expliqué dans un communiqué de presse. Ici, nous laissons la chanson à écouter:

PDLIF, produit par Justin Vernon en collaboration avec Jim-E Stack et BJ Burton, C’est la première chanson que Bon iver sort après son dernier album studio intitulé Je, je, nominé pour l’album de l’année aux Grammy Awards 2019.

Il convient de mentionner que tous les bénéfices de la chanson seront reversés à Direct Relief, une organisation à but non lucratif chargée de fournir des équipements de protection individuelle aux médecins, infirmières et spécialistes qui sont en première ligne de la lutte contre les coronavirus.