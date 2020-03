Bon Iver reporte sa tournée européenne sur le coronavirus

Bon Iver a reporté sa tournée européenne de printemps pour soutenir i, i jusqu’en janvier 2021 en réponse à la pandémie de coronavirus en cours. Le concert du groupe le 27 avril à Birmingham a été annulé de façon définitive; les spectacles du 15 et du 24 avril à Amsterdam et à Lisbonne, respectivement, n’ont pas encore été reprogrammés. Consultez la liste complète des dates reportées ci-dessous.

Justin Vernon de Bon Iver a joué un ensemble acoustique solo lors d’un rassemblement de Bernie Sanders le 31 janvier avant la primaire démocrate de l’Iowa, et le groupe est actuellement prévu de jouer trois spectacles dans leur état d’origine du Wisconsin en octobre pour encourager les fans à voter en 2020 élection présidentielle dans le cadre de la campagne 46 pour 46 du directeur de Bon Iver, Kyle Frenette, pour vaincre le président Donald Trump.

It is with great care and empathy to all involved that we announce the rescheduling of the below tour dates in Europe and the UK to January 2021. pic.twitter.com/nF4vXAh6CX

— Bon Iver (@boniver) March 25, 2020