Bon Jovi annonce une importante tournée nord-américaine en 2020 avec Bryan Adams

Bon Jovi a annoncé aujourd’hui sa tournée 2020, présentée par Live Nation, qui débutera aux États-Unis en juin et jouera dans des arènes à travers l’Amérique. La tournée Bon Jovi 2020 mettra également en vedette Bryan Adams.

Récemment nommé par Pollstar l’un des meilleurs groupes de tournée de tous les temps avec près de 10 millions de billets vendus au cours de la dernière décennie seulement, le magazine a déclaré: «On peut compter d’une part le nombre de groupes de rock qui ont éclaté dans les années 80 et qui continuent de tourner avec succès aujourd’hui, mais avec de la musique fraîche et nouvelle qui conserve l’authenticité qui est au cœur du meilleur du rock’n’roll. »

Jon Bon Jovi a parlé dans de récentes interviews de la profondeur et de l’ampleur d’un prochain album, qui devrait sortir plus tard cette année via Island Records. Les fans auront un accès exclusif à cet album; chaque billet vendu comprend une copie CD de Bon Jovi 2020.

Les membres du fan club Bon Jovi et les membres de la carte American Express peuvent acheter des billets avant le grand public du mardi 21 janvier à 10 h, heure locale, jusqu’au jeudi 23 janvier à 22 h. heure locale. Un nombre limité de packages Premium Lane One seront également disponibles, y compris des sièges incroyables, le transport, l’entrée préférée, l’hospitalité avant le spectacle, le stratifié commémoratif et plus encore.

Les billets sont en vente au grand public à partir du vendredi 24 janvier à 10 heures, heure locale, au Live Nation’s site officiel. Visitez les sites Web des sites pour obtenir des informations locales. Visitez Bon Jovi site officiel pour plus d’informations sur tous les spectacles à venir.

Bon Jovi et Bryan Adams jouent les spectacles nord-américains suivants en 2020:

Mercredi 10 juin: Tacoma, WA, Tacoma Dome

Jeudi 11 juin: Portland, OR, Moda Center

Samedi 13 juin: Sacramento, Californie, Golden 1 Center

Mardi 16 juin: San Jose, Californie, SAP Center à San Jose

Jeudi 18 juin: Los Angeles, Californie, The Forum

Mardi 23 juin: San Antonio, TX, AT&T Center

Jeudi 25 juin: Dallas, TX, American Airlines Center

Vendredi 26 juin: Tulsa, OK, BOK Center

Mardi 14 juillet: Newark, NJ, Prudential Center

Jeudi 16 juillet: Boston, MA, TD Garden

Dimanche 19 juillet: Detroit, MI, Little Caesars Arena

Mardi 21 juillet: Chicago, IL, United Center

Jeudi 23 juillet: St. Louis, MO, Enterprise Center

Samedi 25 juillet: Washington, DC, Capital One Arena

Lundi 27 juillet: New York, NY, Madison Square Garden

Mardi 28 juillet: New York, NY, Madison Square Garden.

