Bon Jovi annule les dates de la tournée 2020 avec Bryan Adams

Bon Jovi et Bryan Adams, qui devaient faire une tournée ensemble cet été, ont décidé d’annuler leurs dates, au milieu de la crise COVID-19. La tournée devait débuter le 10 juin dans l’État de Washington et se terminer le 28 juillet, avec un dernier arrêt au Madison Square Garden de New York. Pour donner aux fans un remboursement immédiat de leurs billets, le groupe a décidé d’annuler la tournée, plutôt que de reporter les concerts jusqu’à l’année prochaine.

Bon Jovi, dont le quinzième album studio, Bon Jovi: 2020, devrait sortir le 15 mai, a fait une déclaration sur son site Web et ses réseaux sociaux aujourd’hui, écrivant que, «En raison de la pandémie mondiale en cours, il n’est plus possible pour Bon Jovi de tournée cet été. Face à ces moments difficiles, nous avons pris la décision d’annuler entièrement la tournée. Cela permettra aux détenteurs de billets d’obtenir des remboursements pour les aider à payer leurs factures ou à acheter des produits d’épicerie. Ce sont des temps difficiles. Vous avez toujours été là pour nous et nous serons toujours là pour vous. Nous avons hâte de revoir tout le monde en tournée lorsque nous pourrons tous être ensemble en toute sécurité. Nous continuerons à envoyer des nouvelles et des mises à jour sur la tournée de Bon Jovi dans les semaines et les mois à venir. »

Bryan Adams, qui a récemment sorti son 14e album studio, Shine A Light, a également annoncé l’annulation de ses réseaux sociaux, en écrivant: “Rester en bonne santé est la priorité numéro un et j’ai hâte de vous accompagner dès que possible”.

Dans des nouvelles connexes, le claviériste de Bon Jovi, David Bryan, a annoncé hier la nouvelle fantastique qu’il avait survécu à son combat d’un mois avec COVID-19. Le chanteur Jon Bon Jovi, quant à lui, a travaillé dur pour aider les personnes touchées par le virus dans son New Jersey natal. En plus de travailler sans escale dans sa cuisine JBJ Soul Kitchen à Red Bank, qui propose des repas à la communauté dans le besoin de la région, il participe également au concert bénéfice «Jersey 4 Jersey» de mercredi.

L’événement virtuel mettra en vedette des collègues célèbres du New Jersey, notamment Bruce Springsteen, Tony Bennett, Halsey, Kelly Ripa et Danny DeVito. Dans une interview avec The Howard Stern Show, Bon Jovi a confirmé qu’il lancerait une nouvelle chanson, “Do What You Can”, au bénéfice. Il a récemment fans enrôlés pour partager leurs propres histoires pour le deuxième couplet de la chanson, qui traite de la crise actuelle. Il a également dit à Stern: “Je devrais faire” Livin “sur une prière”, parce que c’est une chanson tellement importante pour tant de gens, et elle nous ramène à des jours plus heureux “.

