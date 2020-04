Bon Jovi annule sa tournée afin que les fans puissent recevoir des remboursements facilement et rapidement

Bon Jovi a carrément annulé chacune de ses émissions à venir, au lieu de les reporter, afin que les fans puissent rapidement et facilement recevoir des remboursements.

Le groupe de cinq musiciens du New Jersey a annoncé aujourd’hui sa décision dans un article sur les réseaux sociaux. “Ce [the cancellation] permettra aux détenteurs de billets d’obtenir des remboursements pour les aider à payer leurs factures ou à acheter des produits d’épicerie », indique le communiqué. “Vous avez toujours été là pour nous, et nous serons toujours là pour vous.”

Bon Jovi s’attendait auparavant à entamer sa prochaine tournée – baptisée 2020 Tour, en l’honneur du 15e album studio du groupe, Bon Jovi: 2020 – le 10 juin, avec une représentation à Tacoma, Washington. La série de concerts de 20 spectacles aurait occupé le groupe jusqu’à la fin de juillet, alors qu’il prévoyait de conclure les choses avec une paire de concerts au Madison Square Garden. L’album sortira toujours le 15 mai.

Bon Jovi a insisté pour annuler – et non pas reprogrammer – sa tournée en raison de la récente controverse entourant les politiques de remboursement des plateformes de billetterie au milieu de la pandémie de COVID-19.

La semaine dernière, Digital Music News a signalé pour la première fois que Ticketmaster avait discrètement mis à jour son remboursement en petits caractères. Le géant de la billetterie est passé à n’offrir des options de remboursement qu’aux seuls détenteurs de billets dont les événements ont été annulés. Les personnes dont les spectacles ont été reportés ou retardés à une date lointaine ne seraient pas admissibles à des remboursements.

La réponse des fans (et des politiciens) au changement de politique perçu était prévisible négative. AEG Presents a répondu de manière préventive à l’insatisfaction généralisée en dévoilant une fenêtre de remboursement de 30 jours pour les détenteurs de tickets. Live Nation / Ticketmaster a ensuite révélé une politique de remboursement similaire, dans laquelle certains détenteurs de billets seront éligibles pour recevoir des remboursements complets ou des bons pour 150% de la valeur d’achat initiale de leurs pass.

Notamment, les clients Ticketmaster doivent demander ces remboursements avant le 31 mai, et ceux qui ont des billets pour des spectacles prévus pour le 1er août ou plus tard ne peuvent pas encore récupérer leur argent. La plateforme de billetterie a l’intention de peser et de considérer les développements de COVID-19 dans l’intervalle, avant de décider d’accorder des remboursements en espèces pour les événements post-juillet.

Le groupe de danse australien Rüfüs Du Sol, comme Bon Jovi, a annulé ses performances à venir pour garantir que les fans reçoivent des remboursements sans tracas.