Bon Jovi dévoile son prochain album «2020» avec un nouveau single «Limitless»

Les vétérans du Jersey Jersey Bon Jovi ont partagé un nouveau single, “Limitless”, et ont annoncé leur nouveau record, 2020, qui devrait sortir le 15 mai.

Décrit par le groupe comme “un rocker anthémique encourageant l’optimisme dans un monde incertain”, l’hymne flamboyant offre un avant-goût de ce qui va venir cette année des icônes du rock.

Après l’annonce de l’album, le chanteur Jon Bon Jovi a partagé son point de vue sur le titre de l’album.

“Le sens derrière cela – il y a une évidence. C’est une année électorale et je ne pourrais pas faire pire. Et j’ai aussi une vision claire. Cette maison n’est pas à vendre a traité de nombreuses questions personnelles, et maintenant elle est derrière nous. Donc, 2020 – bien sûr, c’est une année électorale, mais plus important encore, c’est que j’ai une vision claire pour l’avenir. »

En plus de partager le titre de l’album, le groupe a également dévoilé la liste complète des pistes. Avant de partager ‘Limitless’, le groupe a sorti un autre single ‘Unbroken’ qui figurera également en 2020. La chanson présentée dans le documentaire To Be Of Service, qui a sensibilisé les milliers de vétérans vivant avec le TSPT. Tous les profits de la vente de la chanson iront à la Patriotic Service Dog Foundation.

Plus tôt ce mois-ci, le groupe a sorti une version instrumentale de «Limitless» et a invité des fans à y apporter leur propre voix. Le gagnant choisi aura la chance de rejoindre le groupe sur scène et d’interpréter la chanson avec Jon Bon Jovi lui-même.

Pendant ce temps, le groupe prépare actuellement leur co-vedette de la tournée américaine avec Bryan Adams. La tournée débutera le 10 juin à Tacoma, Washington et se terminera le 28 juillet à New York.

2020 sort le 15 mai et peut être précommandé ici. Voir la liste complète des pistes ci-dessous.

Liste des pistes 2020:

1. Belle drogue

2. Ininterrompu

3. Sans limites

4. Luv Can

5. Frères d’armes

6. Histoire d’amour

7. Abaisser le drapeau

8. Qu’il pleuve

9. briller

10. Du sang dans l’eau