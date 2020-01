‘Bon Jovi’: les rockers émergents commencent leur évasion au New Jersey

Bon Jovi font partie du paysage rock depuis si longtemps, il est difficile de se souvenir d’une époque où ils n’étaient pas encore des batteurs mondiaux. Mais le 21 janvier 1984, ils sortent leur premier album éponyme sur le label Mercury.

Bon Jovi a été produit par Lance Quinn et Tony Bongiovi, qui était non seulement le frère de Jon Bon Jovi, mais a travaillé au studio Power Station à New York, où l’album a été enregistré. C’était une vitrine pour un jeune cinq pièces affamé pressé d’aller dans des endroits. Le matériel a été presque entièrement co-écrit par Bon Jovi lui-même avec divers collaborateurs, dont le guitariste principal Richie Sambora (nouvellement installé dans le groupe en remplacement de Dave Sabo, qui est ensuite allé à Skid Row) sur quatre numéros.

L’exception, et la seule fois où le groupe a jamais enregistré quoi que ce soit par un «étranger» sur un disque de studio, était «She Don’t Know Me», de Mark Avsec. Il était membre de Donnie Iris and the Cruisers, eux-mêmes un acteur des charts en Amérique dans la première moitié des années 1980, notamment avec de beaux singles comme ‘Ah! Leah! »Et« My Girl ».

L’album de Bon Jovi comprenait également des contributions de notables tels que le bassiste officieux du groupe Hugh McDonald, le batteur de Bruce Springsteen E Street Band Roy Bittan et le guitariste canadien Aldo Nova, qui avait lui-même marqué un des 30 meilleurs tubes américains en 1982 avec ‘Fantasy’.

L’album a atteint la 43e place du Billboard 200, avec un single qui s’est glissé dans le top 40, le hit 39 ‘Runaway’. Après la grande percée du groupe, il serait finalement certifié double platine aux États-Unis. Pendant ce temps, il y aurait plus de petits pas avec l’album de suivi 7800 ° Fahrenheit, sorti 14 mois après les débuts en mars 1985, puis Bon Jovi a commencé à conquérir le monde.

