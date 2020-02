Bon Jovi sortira son album ‘2020’ en mai; Le single ‘Limitless’ est désormais disponible

Un nouveau BON JOVI chanson intitulée “Illimité” peut être diffusé ci-dessous. Le morceau est extrait du prochain album du groupe, “2020”, qui sortira le 15 mai. L’effort sera rendu disponible en CD, vinyle or et en téléchargement numérique.

Frontman Jon Bon Jovi a déclaré à propos du titre de l’album: “Le sens derrière – il y a une évidence. C’est une année électorale, et je ne pouvais pas faire pire. Et j’ai aussi une vision claire. «Cette maison n’est pas à vendre» traité beaucoup de questions personnelles, et maintenant c’est derrière nous. Donc, «2020» – bien sûr, c’est une année électorale, mais plus important encore, c’est que j’ai une vision claire pour l’avenir. “

Plus tôt ce mois-ci, BON JOVI a publié une version instrumentale de “Illimité” et a encouragé les fans à essayer de le chanter. Un gagnant aura la chance de rejoindre le groupe sur scène et d’interpréter la chanson avec Jon Bon Jovi lui-même.

BON JOVILa tournée américaine débutera le 10 juin à Tacoma, Washington et se terminera le 28 juillet à New York. Le soutien à la plupart des dates proviendra de Bryan Adams.

“2020” liste des pistes:

01. Belle drogue



02. Ininterrompu



03. Illimité



04. Luv Can



05. Frères d’armes



06. Histoire d’amour



07. Abaisser le drapeau



08. Qu’il pleuve



09. Éclat



dix. Du sang dans l’eau

Novembre dernier, BON JOVI a publié une autre nouvelle chanson intitulée “Ininterrompu”, présenté dans le documentaire “Pour être utile”. Écrit par Jon Bon Jovi, et produit avec John Shanks, la chanson met en lumière les milliers de vétérans vivant avec un trouble de stress post-traumatique.

Au cours d’une carrière illustre s’étalant sur plus de trois décennies depuis sa création en 1983, BON JOVI a gagné sa place parmi la royauté mondiale du rock et a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2018. Avec plus de 130 millions d’albums vendus dans le monde et un vaste catalogue d’hymnes à succès, des milliers de concerts se sont produits dans plus de 50 pays pour plus de 35 millions de fans, et les billets ont rapporté plus d’un milliard de dollars dans le monde au cours de la dernière décennie, BON JOVI est le groupe de rock and roll consommé.



