Bone Thugs-n-Harmony change de nom pour “Désossé Thugs-n-Harmony”

Le groupe de rap Bone Thugs-n-Harmony a officiellement changé son nom pour “Boneless” Thugs-n-Harmony – non pas comme une blague de poisson d’avril ou à la suite d’un pari perdu, mais à cause d’un accord de marque à prix élevé avec Buffalo Wild Wings.

Boneless Thugs-n-Harmony a annoncé le changement en téléchargeant un court clip sur Facebook. De plus, Buffalo Wild Wings a publié un clip humoristique de deux minutes sur YouTube, qui présente des membres du groupe, y compris Krayzie “Boneless”, Flesh et “Boneless” et Wish “Boneless”, décrivant comment un nouvel amour des ailes désossées conduit au changement.

Dans une vidéo promotionnelle liée à l’accord de marque, Layzie Bone refuse d’accepter le nouveau nom, malgré les appels et les tentatives de persuasion des autres membres du groupe. À la fin de la vidéo, le narrateur demande aux téléspectateurs si le changement de nom restera, et Layzie, en montrant du doigt une affiche commémorant les voyous désossés et une tournée «No Bones», dit: «Je ne change pas s…!»

La durée exacte du changement de nom n’est pas claire. Un représentant de Buffalo Wild Wings a déclaré à Digital Music News que le changement resterait en vigueur «jusqu’à nouvel ordre». Et beaucoup de rechapage de noms se produisent actuellement. “Le groupe est en train de mettre à jour ses identifiants sociaux dans les prochains jours, ce qui signifie qu’ils seront connus sous le nom de Boneless Thugs-N-Harmony jusqu’à nouvel ordre”, a indiqué le représentant par e-mail.

Le changement impliquait évidemment un gigantesque chèque de paie pour le groupe de rap de Cleveland. Mais le chef de la direction des Buffalo Wild Wings, Seth Freeman, a plaisanté en disant que tout tourne autour des ailes. “Ces ailes désossées sont si bonnes, et si elles faisaient que Bone Thugs-N-Harmony a une crise d’identité?” Songea Freeman.

La campagne a été conçue par The Martin Agency, une société de publicité basée en Virginie qui est responsable de la création du gecko de GEICO et du slogan «Virginia is for Lovers», entre autres éléments publicitaires bien connus.

Les marchandises désossées Thugs-n-Harmony seront distribuées en ligne et pendant la tournée en cours du groupe.

Bien qu’un partenariat de cette taille et de cette ampleur ait probablement nécessité des semaines pour se coordonner, il a peut-être été accéléré pour tourner la page sur la controverse créée par un récent tweet de Buffalo Wild Wings, qui insinuait que la punition des Astros de Houston pour tricherie n’était pas sévère suffisant. Alors que de nombreux fans de baseball ont exprimé leur soutien au message, les purs et durs des Astros de Houston ne l’ont pas fait.

Après avoir été formé en 1991, Bone Thugs-n-Harmony, basé à Cleveland, est en train d’enregistrer un nouvel album; Krayzie et Bizzy Bone ont sorti un album sous le nom de Bong Thugs en 2017, dont un single, «Coming Home», qui met en vedette Stephen Marley, le fils de Bob Marley. De plus, chaque membre de Bone Thugs a poursuivi une carrière solo.

Cependant, les cinq membres originaux du groupe participent à la production du prochain album. La date de sortie prévue n’a pas encore été indiquée.