Bone Thugs-N-Harmony et Three 6 Mafia s’affronteront sur Instagram Live

Deux des plus grands supergroupes du hip-hop, Bone Thugs-N-Harmony et Three 6 Mafia, se préparent à s’affronter lors d’une bataille Instagram Live, célébrant leurs héritages musicaux. L’affrontement très attendu, surnommé «The Face Off», sera retransmis en direct le jeudi 30 avril à 17 h. TVP.

Puisqu’ils ne peuvent pas tous être ensemble à cause de la pandémie, un représentant de chaque groupe se rendra en direct pour jouer leurs tubes. Le DJ «King of Memphis» Paul représentera Three 6 Mafia, tandis que «LeathaFace» Krayzie Bone concourra au nom du Thuggish Ruggish.

«Ce n’est pas une bataille. Ceci est une célébration entre les homies de plus de 50 ans combinés en baisse de claque !!! ” a écrit DJ Paul, tandis que Krayzie Bone a ajouté: «Célébrer plus de 50 années combinées de succès».

En l’honneur de l’occasion, ils prévoient de lancer une gamme de produits de collaboration collaborative en édition limitée. “Un marché limité pour cet événement sera disponible, alors économisez ce chèque de Stimmy!” dit DJ Paul.

Les défis Instagram Live sont devenus populaires pendant la quarantaine. La série «Verzuz» de Timbaland et Swizz Beatz a présenté les meilleurs talents, tout en attirant des centaines de milliers de téléspectateurs. Babyface et Teddy Riley ont eu un demi-million de personnes branchées sur leur flux en direct, tandis que Diddy a récemment taquiné une éventuelle bataille «Verzuz» avec le Dr Dre.

